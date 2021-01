Avoin alusta yhdistää näyttelijät, mallit, avustajat ja kuvaajat — TV:n, elokuvien ja mainosten roolituspalvelu Filmityöt.fi aloittaa

Filmityöt.fi tarjoaa kaikille suomalaisille alustan, jossa tulla löydetyksi rooleihin ja mallintöihin televisioon, elokuviin ja mainoksiin. Uusi digitaalinen alusta on ensimmäinen kokonaan Suomessa kehitetty valokuvan ja liikkuvan kuvan työpaikkatori. Sen takana ovat huippupurjehtijanakin tunnettu yrittäjä Ilmari Kuusi ja valokuvaaja Marek Sabogal.

Polku punaiselle matolle on nyt auki kaikille

Filmityöt.fi:ssä jokainen malli, näyttelijä tai sellaiseksi haluava voi itse esittäytyä ja valita omat keikkansa – löytää ja tulla löydetyksi parrasvaloihin. Elokuvien tuotantoyhtiöt, mainostoimistot, ohjaajat, kuvaajat ja muut tv- ja filmialan toimijat julkaisevat alustalla työtarjouksia – rooleja ja kuvauskeikkoja – ympäri maata. Paikoista kiinnostuneet voivat hakea näihin suoraan alustalla, ja heidän tarkemmat tietonsa tulevat vain töitä tarjonneiden tietoon.

”Amatöörille parrasvaloihin pääseminen on aina ollut sattumankauppaa. Ei ole ollut olemassa helppoa keinoa, on pitänyt tuntea joku, joka tuntee jonkun toisen, joka tuntee jonkun kolmannen. Se rajoittaa tavallisten ihmisten mahdollisuuksia päästä mainosfilmeihin tai vaikka joukkokohtauksen avustajaksi televisiosarjaan. Vaan ei enää. Me yhdistämme kasvot ja kuvaajat,” kertoo Marek Sabogal.

Töitä kameran edessä myös vaikeina aikoina

”Tällainen palvelu on maailmalla arkipäivää, ja esimerkiksi jo Ruotsista löytyy iso liuta ihmisiä, jotka elättävät itsensä mainosmalleina ja elokuva-avustajina,” kertoo perustaja Ilmari Kuusi. ”Koska palvelu on kokonaan digitaalinen, paikka vaikkapa uudesta reality-ohjelmasta voi löytyä todella nopeasti. Ja tällä viikolla avattu paikka voi tarkoittaa, että näyt koko Suomelle kahden viikon päästä tv-mainoksessa,” Kuusi jatkaa.

Nopeampi roolitus vastaa tuotantoyhtiöiden huutoon

Filmityöt.fi-palvelua on kehitetty vahvasti yhteistyössä nimekkäiden kotimaisten elokuva- ja mainostuotantoyhtiöiden sekä tuottajien, kuvaajien, ohjaajien ja apulaisohjaajien kanssa — vastaamaan juuri heidän tarpeisiinsa. Tuotantojen käynnistämis- ja läpimenoajat ovat viime vuosina nopeutuneet, samaan aikaan kun erityisesti liikkuvan kuvan tuotantojen määrä on kasvanut. Filmityöt.fi on suunnattu jokaisen budjettiluokan tuotantojen tueksi.

”Suurin hyöty on ajansäästö ja työnkulun helpottuminen. Ennen roolitukset hoidettiin Facebook-ilmoituksilla ja sähköpostihakemuksilla. Filmityöt.fi:llä voit suoraan ilmoittaa kuvauspäivän, palkkion ja haettavan henkilön speksit. Jokainen rooli ja sen saamat hakemukset löytyvät yhden linkin takaa. Se säästää aikaa, rahaa ja vaivaa. Filmityöt.fi on hyvä työkalu tuotantopäälliköille, roolittajille ja apulaisohjaajille,” kertoo tuotantopäällikkö Jonna Salonen Solar Republic Oy:ltä.

Palvelun takana vahvaa IT-osaamista ja kokemusta yleisörekrytoinneista

Filmityöt.fi on rakennettu lähes kokonaan omin voimin. ”Kehitystyö, palvelusuunnittelu, backend ja frontend on kaikki tehty suomalaisin voimin. Meillä on pieni ja ihan mielettömän hyvä porukka tekemässä tätä. Tästä on tullut tällainen koodarin intohimoprojekti, joka on suunniteltu mobiilikäyttö edellä” kertoo Senior Developer Tom Niemi. Filmityöt.fi:n tiimi on jo aiemmin luonut TV-ohjelmien studioyleisöjen järjestämistä helpottavan studioyleiso.fi -palvelun.

Tavoitteena olla Suomen suurin filmialan alusta

Filmityöt.fi-alusta aukeaa julkiseen käyttöön 19.1.2021 sekä kameran eteen haluaville että kasvoja, malleja ja talenttia tarvitseville. Paikkoja parrasvaloissa on tarjolla koko Suomessa, ja kasvutavoitteet ovat kovat: vuoden 2021 loppuun mennessä Filmityöt.fi aikoo kasvaa peräti 40.000 kasvon ja usean sadan tuotantoyhtiön roolitusalustaksi.

filmityöt.fi – ota askel punaiselle matolle