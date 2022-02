Avoin kutsu median edustajille: Koe uniikki Saaristomeri

Ainutlaatuinen Saaristomeri

Projektin tarkoituksena on edistää Saaristomeren kulttuuriperinnön suojelutyötä ja kasvattaa tietoisuutta saariston erityislaatuisuudesta. Maailman mittakaavassa ainutlaatuinen luontoalue on monelle suomalaisellekin tuntematon. Noin 40 000 saaresta ja luodosta muodostuva Saaristomeri alkoi nousta merestä jääkauden jälkeen ja on ollut asutettuna myöhäisestä kivikaudesta lähtien.

Mika Ihamuotila tunnetaan rakkaudestaan Saaristomerta kohtaan. Rakkaus sai hänet lahjoittamaan Bärsskär-saaren projektin käyttöön, jotta tieto ainutlaatuisesta luontoalueesta saataisiin maailmalle. Saari ja sille pystytetty Nolla-mökki mahdollistavat median edustajien vierailun Saaristomeren kansallispuistossa. Kokemus saarella on median edustajille maksuton ja vastikkeeksi vierailusta toivotaan näkyvyyttä Saaristomerelle vierailijan edustamassa mediassa. Projektin jälkeen saaren mökkiä on mahdollista vuokrata majoituskäyttöön.

Bärsskär on täydellinen primitiivinen luksuskokemus

Bärsskärin luonto kertoo Saaristomeren raaoista olosuhteista. Talvisin viima ja myrskyt saavat puut sekä kasvillisuuden viistämään maata pitkin, mutta kesäisin saari on paratiisi linnuille ja nyt myös median edustajille. Saaristomeren kätkössä sijaitsevalla pienellä saarella ei ole muita vaan vierailijat saavat nauttia eksklusiivisesta yksinäisyydestä. Kun ui alasti viereiselle luodolle, ei kukaan ole näkemässä. Nolla-mökin lisäksi Bärsskärissä on vessa vieraiden käyttöön. Muuta ei ole. Paitsi tietysti karu ja kaunis luonto: kivet, koivut, katajat ja linnut. Loiskuva meri ja luonnollinen hiljaisuus.

Nolla-mökki tähtää päästöttömään luontomatkailuun

Nolla-mökin on suunnitellut suomalainen teollinen muotoilija Robin Falck. Se tutkii ihmisen, tilan ja ympäristön vuorovaikutusta minimalistisella ja ympäristöään kunnioittavalla tavalla. Konsepti tähtää päästöttömään matkailuun ja mahdollistaa retkeilyn herkissäkin luontokohteissa. Nollassa on makuupaikat kahdelle vieraalle. Mökissä on liesi ruoanvalmistusta varten ja aurinkopaneelit tuottavat riittävästi sähköä päivän tarpeisiin. Nolla-mökki haastaa matkailijoita miettimään hiilijalanjälkeään: ehkä se voisikin olla nolla?

Tulevaisuudessa Nolla on luontomatkailuverkosto, joka tarjoaa mahdollisuuden nauttia luonnosta sekä harrastaa erilaisia aktiviteetteja kajakoinnista riippuliitoon yöpymisen yhteydessä. Tällä hetkellä Nolla-mökkejä on pääasiassa Helsingin Isosaaressa, vain 30 minuutin venematkan päässä Kauppatorilta. Vuoden 2022 aikana yhtiö laajenee uusiin upeisiin kohteisiin.

Järjestelyt

Kutsuvieraille järjestetään kuljetus Helsingistä Kasnäsiin täysin sähköisesti ja päästöttömästi yhteistyössä Mercedes-EQ:n sekä Vehon kanssa. Kasnäsin satamasta matka jatkuu veneellä Bärsskäriin, jossa Nolla odottaa vieraitaan täysin valmiina. Kaikki retken aikana syntyneet päästöt kompensoidaan yhteistyössä We Compensaten kanssa.

”Lupaan kokemuksen olevan vierailijoille ikimuistoinen. Stubbö Bärsskär on lumoavan kaunis ja yö saarella on ainutlaatuinen kokemus. Näimme suuren vaivan projektin eteen ja tietysti toivomme median edustajia ympäri maailman tarttuvan tähän tilaisuuteen. Ulkomailta saapuville vieraille järjestämme myös majoituksen Helsingissä”, Nollan toimitusjohtaja Roope Lemmetti kuvailee.

Saarella on mahdollisuus vierailla 1.5.–1.9.2022 välisenä aikana. Jotta kesän retket saadaan järjestettyä ajoissa, pyydämme median edustajia ilmoittautumaan 1.3.2022 mennessä puhelimitse +358 45 157 0535 tai sähköpostitse barsskar@nollacabins.com. Lisätietoja Bärsskäristä https://nollacabins.com.