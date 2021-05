Avoin seminaari kuoromusiikista ja Club for Fiven konsertti verkossa

Vaasan kuorofestivaali järjestää lauantaina 15.5.2021 yleisölle avoimen, maksuttoman ja monipuolisen verkkoseminaarin, joka huipentuu Club for Fiven striimattuun konserttiin.

Seminaari klo 16-18 ja konsertti klo 19-20 ovat katsottavissa verkossa osoitteessa vaasa.fi/stream.

–Varsinaisen festivaalin sijaan järjestämme monipuolisen, laadukkaan ja yleisölle avoimen seminaarin kuoromusiikin ympärillä sekä tapaamme paikallisten kuorojen edustajia ja toimihenkilöitä keskustellen tulevien vuosien yhteisproduktioista, kertoo taiteellinen johtaja Kristian Heberg.

Yleisölle maksuttomassa ja avoimessa seminaarissa klo 16–18 kuullaan kolmea kuoromusiikin huippuammattilaista, jotka pohtivat kuorolaulajan motivaation säilymistä korona-aikana ja kuorotoiminnan elpymistä pitkän tauon jälkeen. Mukana keskustelemassa ovat Matti Hyökki, Cecilia Rydinger ja Kari Turunen.

Kuoromusiikin huippuammattilaiset

Matti Hyökki on suomalaisen kuoromusiikin uranuurtaja, kuorokapellimestari, musiikin tohtori ja Sibelius-Akatemian kuoronjohdon emeritusprofessori sekä Ylioppilaskunnan Laulajien pitkäaikainen johtaja.

Orkesterinjohdon professori Cecilia Rydinger on Ruotsin valovoimaisimpia hahmoja, jolla on kokemusta monen pohjoismaisen oopperaesityksen ja orkesterin johtamisesta. Vuodesta 2008 hän on johtanut kuorofestivaalillakin konsertoinutta maailmanlaajuisesti tunnettua Orphei Drängar-mieskuoroa.

Kanadassa vuodesta 2019 Vancouverin kamarikuoron, Vancouver Chamber Choirin taiteellisena johtajana työskennellyt Kari Turunen on musiikin tohtori ja toiminut pitkään monien suomalaisten huippukuorojen johtajana.

Seminaari toteutetaan sekä suomen- että ruotsinkielisesti.

Ilta huipentuu Club for Fiven konserttiin, joka lähetetään klo 19–20 striimattuna kaupunginkirjaston Draama-salista.

”Jotain hyvää kentälle”

Seminaarin aamupäivään on rakennettu osuudet myös kuoronjohtajille ympäri Suomen sekä paikallisen tason toimijoille. Samalla alueen kuorotoimijoille esitellään Vaasan kaupunginorkesterin kanssa toteutettava suurkuoroprojekti vuodelle 2022.

Lisäksi viikonlopun aikana festivaalin taiteellinen johtaja Kristian Heberg tapaa Vaasan seudun kuorojen johtajien ja puheenjohtajien kanssa keskustellen mm. korona-ajan jälkeisistä toimintaedellytyksistä.

Vaasan kuorofestivaali on joutunut monien musiikkitapahtumien tavoin mukautumaan vallitsevaan koronatilanteeseen jo toista vuotta putkeen.

– Verkkotapahtumalla muistuttelemme olemassaolostamme kuoromusiikin esiin nostajana ja haluamme jakaa kuoroille jotain hyvää tällaisen uuden tekemisen myötä, kertoo Vaasan kaupungin kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist.



Seminaarit järjestetään yhteistyössä Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen sekä Suomen laulajain ja soittajain liiton kanssa.