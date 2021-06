Avomaan ensisadot juhannuspöytiin

Jaa

Juhannusta juhlistamaan saadaan tänäkin vuonna upeita avomaan varhaisvihanneksia. Siemenet kylvettiin huhtikuun puolivälissä pelloille normaaliin tapaan. Toukokuun alun kylmä kausi tosin hidasti kasvua. Kevään rankkasateet sen sijaan eivät varhaisvihanneksia turmelleet, koska kasvit olivat ehtineet kehittyä jo riittävän pitkälle. Kasvaminen edistyi jälleen suotuisasti kesäkuun lämmössä, joten satojen valmistuminen jopa hieman aikaistui.

Ennen varsinaista satokautta maistiaisia on saatu pieniä määriä kasvihuoneista ja tunnelissa kasvatettuina. Nyt vihanneksia ja perunaa valmistuu sekä harson alta että suoraan avomaalta. Kauden avaus osuu juhlavasti juhannusviikolle. Pysähdy ostoksilla vihannestarjonnan äärelle ja poimi niitä vihanneksia, jotka juuri nyt ovat satokauden parhaita ja tuoreimpia.

Kesän odotetuimmat

Raparperi maistuu kesäkuussa kaikkein makoisimmalta. Raparperipiirakka tai raparperipaistos jäätelön kanssa kuuluvat kahvipöytään. Kevyesti kypsennetyt, makeutetut raparperipalaset täydentävät aamiaispöydässä niin jugurtin kuin puuronkin. Samalla voidaan jo herkutella ensimmäisillä avomaan mansikoilla.

Varhaiskaalista rakentuu kesän paras salaatti. Kotimaisen varhaiskaalin rapeutta ja raikkautta ei turhaan ylistetä. Kiinankaalia korjataan kärkikaartissa sitäkin, samoin jäävuorisalaattia. Niputetut porkkanat ja sipulit kuuluvat alkukesän herkkuihin. Kotimainen tuore valkosipuli on tämän kesän ehdoton huipputuote. Pirteät retiisit ja nauriit täydentävät makupalettia.

Keskikesän juhlaan kuuluvat tietenkin kotimaan varhaisperunat. Kypsennä ja tarjoa perunoita ensimaisteluun voin, tillin, ruohosipulin ja sillin kanssa. Varhaisperunat ovat myös loistava salaattiaines. Uuden sadon perunat ja vihannekset ansaitsevat juhannuspöydässä rinnalleen parhaita kotimaisia kauden kaloja, esimerkiksi graavisiikaa, ja vaihdellen laadukkaita kotimaisia liharuokia.

Kohtele hellästi

Varhaisvihannesten kasvatus vaatii Suomen oloissa viljelijältä aina erityistä huolenpitoa. Sen takia varsinkin ensisadon kasviksiin tulee suhtautua niille kuuluvalla arvostuksella. Vanha totuus on, että varhaisvihanneksia on opeteltava käsittelemään yhtä varoen kuin kananmunia.

Varhaisvihannekset eivät kestä kolhuja eivätkä pitkää säilytystä tai valoa, koska niiden kuiva-ainepitoisuus on alhainen ja kosteus haihtuu pinnasta helposti. Suojaava kuori on lähes olematon. Kosteutta haihtuu varsinkin naattien kautta, joten naatit on hyvä ostohetken jälkeen poistaa.

Nauti raikkaina

Varhaisvihannesten hienostuneet maut tulevat esiin, kun tarjoat niitä mahdollisimman usein tuoreina sellaisinaan, kypsennät vain lyhyen aikaa, mieluiten höyryssä ja maustat maltillisesti.

Pikainen kuumennus grillissä tai vokkipannulla tuo vaihtelua ja nostaa makuja esiin lempeällä tavalla. Varhaiskaalilohkoille ja kukkakaalille sopii myös uunissa paahtaminen. Kypsennettyjen vihannesten rakenteen tulee tuntua hampaissa.

Laadukas öljytilkka sopii sellaisenaan tai yrteillä ja sitruunalla maustettuna varhaisvihannesten kastikkeeksi. Kasvisesikoisten eli primöörien makeahkoa, puhdasta makua ei kannata peittää. Jugurttipohjainen tsatsiki on hyvä valinta kautta koko kesän. Pähkinät, mantelit ja siemenet sopivat makupareiksi.

Poimi ruokaohjeet alla näkyvistä linkeistä.

Valtakunnallista varhaisvihannesten ja varhaisperunoiden teemaviikkoa vietetään 21.–27.6.2021.

Lisätiedot ja haastattelut:Mika Virtanen, MTK ry, 0400 544 728

