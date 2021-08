Avomaan kasvikset parhaimmillaan

Avomaan kasvisten viljelijät vahvistavat sen, minkä jokainen on voinut havaita: satokausi on edennyt poikkeuksellisen lämpimissä olosuhteissa. Kastelua on tarvittu aivan jatkuvasti. Kasvit ovat kärsineet kuumuudesta ja kuivuudesta. Sadot ovat jääneet normaalia pienemmiksi. Elokuun sateet ja viilennyt sää on saanut kasvit taas kasvamaan, joten kasvissadoista päästään nyt nauttimaan. Pitkää kasvukautta vaativia kasveja kesä on hellinyt.

Kasviksia. Kuvaaja: Kaija Stormbom. - - Kuvat vapaasti käytettävissä

Maissi, kurkut, kurpitsat ja meloni menestyivät Suurimpia tämän kesän voittajia kasvisrintamalla ovat olleet sokerimaissi, avomaan kurkut, kesäkurpitsa ja vesimeloni. Lämpö on tuottanut makeita ja aromikkaita yksilöitä. Tuholaiset ovat haitanneet osaa kasveista, mutta niin on lähes joka kesä, joten tämän kanssa on totuttu pärjäämään. Harsot ovat suojanneet esimerkiksi kukkakaali- ja parsakaalipelloilla tuholaisilta. Tutustu juures- ja sipulivalikoimiin Auringon paahde on koetellut salaatteja, ja myös esimerkiksi mansikoita. Laadun varmistamiseksi on täytynyt tehdä töitä. Osa kuluttajista sai juhannuksen jälkeen virheellisesti käsityksen, että näiden satokaudet alkavat olla ohi. Näin ollen kysyntä aika ajoin pysähtyi. Viljelijät kuitenkin muistuttavat, että satoja saadaan edelleen. Juuresten ja sipulien kasvua kuivuus on hidastanut. Laajoista juures- ja sipulivalikoimista on kuluttajalla nyt varaa valita mieleisiään. Myös kotimaista valkosipulia on saatavilla. Kaalien monipuolinen kirjo Kerivät kaalit sopivat moniin eri ruokiin, niin tuoreina salaatteihin kuin kattilassa, padassa tai uunissa kypsennettäviksi. Suippokaalin sesonki on meneillään. Suippokaaliin voi tutustua maistelemalla vihreää ja punaista suippokaalia ensin salaateissa. Kevyt kypsennys vokkipannulla tai grillissä sopii myös kaaleille. Rapeat, mehevät kyssäkaalit ovat monen mieleen. Litteästä käärylekaalista saa herkkuruokaa. Varsiparsakaaleista eli broccoliineista on tullut yhä useampien suosikkeja. Kasvisten käyttö tarkkailuun Elokuu on otollinen ajankohta tarkistaa omaa ja perheen todellista kasvisten kulutusta. Monesti kasvisvalikoimasta poimitaan vain harvoja totuttuja tuotteita, eikä huomata, mitä kaikkea tarjolla on. Kun ei ole oltu ammattikeittiöiden salaattipöytien äärellä työpaikoilla eikä kesäkautena kouluissakaan, on kasvisten saanti voinut jäädä yksipuoliseksi. Välipalakasviksia ja uusia kokeiluja Nyt on aika varata jääkaappiin ja keittiön pöydälle syöntivalmiita kasviksia. Koululaisille nämä ovat hyviä välipaloja. Kun kasviksia on käden ulottuvilla, ne kyllä tekevät kauppansa. Kotimaisina kasviksina kannattaa kotikokkaajan tutustua ehkä monelle täysin uusiin kasviksiin kuten munakoisoon, härkäpapuun ja latva-artisokkaan. Lisätiedot: Mika Virtanen, MTK, 0400 544 728. ----

avomaankasviksetkasviksetkasvukausisatokausi

Kuvat Kasviksia. Kuvaaja: Kaija Stormbom. - - Kuvat vapaasti käytettävissä Lataa Kasviksia ja menua. Kuvaaja: Kaija Stormbom. - - Kuvat vapaasti käytettävissä. Lataa Tuoreita kasviksia. Kuvaaja: Kaija Stormbom. Kuvat vapaasti käytettävissä. Lataa