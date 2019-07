Avomaan salaattien aika on nyt

Kotimaiset avomaan salaatit ovat nyt parhaimmillaan. Säät ovat suosineet salaattien kasvamista. Sesonki alkoi kesäkuun puolivälissä ja jatkuu syyskuun loppuun. Kuluttajat ovat melkein unohtaneet, että salaatteja saadaan myös avomaalta. Tutummiksi ovat tulleet kasvihuoneiden ruukkusalaatit. Ammattiviljelijät kasvattavat salaatteja avomaalla myyntiin jaksoittain. Nämä salaatit ovat kooltaan muhkeita ja maultaan aromikkaita.

Kunnianpalautus jäävuorisalaatille

Rapealla keräsalaatilla on monta nimeä: jäävuorisalaatti ja amerikansalaatti lienevät ne tutuimmat. Tämä salaatti on kokenut viime aikoina lähes vastaavan maineenmenetyksen kuin kiinankaali aikoinaan. Tuontituotteena, valmiiksi pilkottuna, kuljetusten ja käsittelyiden takia mauttomana amerikansalaattia tarjotaan isoissa noutopöydissä ja pikaruokapaikoissa kautta Suomen ja kautta koko talven niin, että siihen on kyllästytty.

Nyt kuitenkin kannattaa huomata, että kesäkuun lopusta aina myöhäiseen syksyyn saakka saamme kotimaassa tuotettua, lähellä kasvanutta avomaan jäävuorisalaattia, joka on aivan eri juttu kuin buffettien talvitarjonta. Suomen valoisa kesä kasvattaa aromikkaat salaatit avomaalla. Tämän hetken rapea keräsalaatti on mehukasta, makeaa ja raikasta. Kannattaa itse maistaa ja arvioida!

Kuluttajat voivat ostopäätöksillään vaikuttaa siihen, kuinka laajaa salaattivalikoimaa kasvatetaan ja tarjotaan. Kuluttajan edun mukaista olisi saada maultaan, ulkonäöltään ja rapeudeltaan erilaisia salaatteja. Tällä hetkellä varsinkin rapean keräsalaatin kysyntä on ollut varsin heikkoa. Viljely kannattaa vain, jos on riittävästi kysyntää. Samallekin lautaselle voi yhdistää monenlaisia salaatinlehtiä, jolloin saadaan nautittavuutta ja näyttävyyttä moninkertaisesti. Maultaan ja suutuntumaltaan eri salaatit täydentävät toisiaan.

Salaattilohkoja voi grillata

Salaattien nauttiminen lämpiminä on yleistynyt. Kaikki tukeva- ja rapealehtiset salaatit sopivat grillattaviksi, paistettaviksi pannussa tai paahdettaviksi uunissa. Jäävuorisalaattikin sopii pikaiseen kuumennukseen. Päälle voi valuttaa laadukasta, tuoreyrteillä maustettua öljyä ja tarjota lämmin salaattilohko vaikkapa paahdettujen pähkinöiden, manteleiden tai siementen kanssa osana ateriaa.

Jäävuorisalaattia kylmänä

Lämpimillä ilmoilla salaattia halutaan syödä mieluiten kylmänä, raikkaan tuoreena. Kukapa ei pitäisi tutusta välimerellisestä salaatista, jossa jäävuorisalaatti kokoaa yhteen tomaatit, kurkut, vihreän paprikan, punasipulin, oliivit, oreganon ja vuohenjuuston.

Maalaissalaattiin puolestaan voit lisätä amerikansalaatin tueksi kypsennettyjä papuja ja perunoita, keitettyä kananmunaa, ruohosipulia ja avomaan kurkkuja sekä itselle mieleistä salaatinkastiketta. Äskettäin maasta nostettu raikas salaatti ei välttämättä tarvitse muuta kastiketta kuin tilkan laadukasta öljyä tai sitruunanmehua, jotta salaatin mehukkuus ja puhdas maku pääsevät oikeuksiinsa.

Kokeillut ruokaohjeet:

Pähkinäiset salaatinlohkot

1 kerä tiivistä amerikansalaattia

1–2 dl saksan- tai cashewpähkinöitä

1 dl lehtipersiljaa ja/tai minttua

¾ dl laadukasta oliivi- tai rypsiöljyä (tai sulatettua voita)

½ tl suolaa

ripaus mustapippuria myllystä

3 keitettyä kananmunaa

lehtipersiljaa

Paahda ja rouhi pähkinät. Hienonna yrtit. Lisää öljyyn tai voisulaan pähkinärouhe ja mausteet. Kuori ja lohko kananmunat.

Leikkaa salaatti lohkoiksi niin, että ne pysyvät kannastaan kiinni. Jos lohko meinaa hajota, kiinnitä se cocktailtikuilla.

Kuumenna salaattilohkot kevyesti öljytyssä parilassa, paistinpannussa tai kypsennä höyryssä.

Tarjoa salaattilohkot heti niin, että valelet päälle pähkinä-mausteseosta ja lisäät annoksiin kananmunanlohkoja ja lehtipersiljaa.

Vihreä smoothie

1 kotimainen omena

4 kpl manteleita

2 dl omenatäysmehua

1–2 rkl vahvaa tuoretta minttua

lohko rapeaa jäävuorisalaattia (100 g)

2 dl maustamatonta jogurttia (esim. bulgarian)

1 rkl juoksevaa hunajaa

Poista omenasta siemenkota ja paloittele omena kuorineen tehosekoittimen kannuun.

Lisää mantelit, omenamehu ja hienonnettu minttu sekä suikaloitu salaatinlohko. Lisää jogurtti ja hunaja.

Anna tehosekoittimen käydä, kunnes juoma on tasaista. Juomaa tulee noin 7,5 dl.

Punajuuri-vuohenjuustosalaatti

3 pientä punajuurta

2 rkl rypsiöljyä

¼ tl suolaa

mustapippuria myllystä

tuoretta timjamia

1–2 dl kypsiä, tummia linssejä

1 kerä jäävuorisalaattia

1 kerä pehmeälehtistä salaattia (esim. lollo rosso, tammenlehvä)

100 g vuohenjuustoa (chevre-kiekkoa)

½ dl kurpitsan- tai auringonkukansiemeniä

tuoretta timjamia

Kastike

4 rkl oliivi- tai rypsiöljyä

2 rkl tummaa balsamicoa

¼ tl suolaa

¼ tl mustapippuria

Pese ja lohko punajuuret. Pyöräytä öljyssä leivinpaperin päällä pellillä. Mausta. Paahda 200-asteisessa uunissa juuresten koon mukaan 20–30 minuuttia.

Huuhtele ja valuta linssit. Huuhtele ja kuivaa salaattien lehdet.

Paloittele salaatinlehdet tarjoiluvadille. Käytä mielellään rapeaa ja pehmeää, vihreää ja punertavaa, mietoa ja voimakasta salaattia.

Lisää punajuurilohkot ja linssit. Murenna päälle vuohenjuustoa.

Sekoita kastike ja valele salaattiin. Paahda siemenet ja ripauta päälle. Lisää yrtinlehtiä.

Ohjeet ja kuvausjärjestelyt: Pirjo Toikkanen

Lisätietoja:

kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK ry, puh. 0400 544 728