Avustushakuja auki ELY-keskuksissa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Vaalan Haarasuonkankaan tuulivoimapuiston YVA-suunnitelmasta 3.10.2022 07:42:47 EEST | Tiedote

Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky suunnittelee Haarasuonkankaan tuulivoimapuistoa Vaalan kunnan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 40 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 megawattia (MW) ja kokonaisteho on arviolta noin 240–400 MW. Hankealueella tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon on alustavasti tarkasteltavana kolme vaihtoehtoa, joista kaksi vaihtoehtoa sisältää alavaihtoehtoja.