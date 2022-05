Axel W tuo tuulahduksen eurooppalaista ravintolakulttuuria Turun kauppatorille

Wine Bar Axel W on rento eurooppalaishenkinen all day -kortteliravintola, joka avaa ovensa Wiklundin katutasossa 1.6. Elämää täynnä oleva Turun Kauppatorin jatke kutsuu viinille, kahville ja lounaalle. Wiklundin katutasoon avataan samanaikaisesti myös uusi Hesburger.

- Axel W:n sijainti kauppatorin laidalla ja Wiklundin palvelutarjonnan yhteydessä on mitä parhain. Se jatkaa torin leppoisaa tunnelmaa ja toimii houkuttelevana porttina Wiklundille. Ravintolan sisustus on kepeä ja persoonallinen. Tunnelma on sekoitus eurooppalaista kulmaravintolakulttuuria, turkulaisuutta, tuttavallisuutta ja lämmintä persoonallista palvelua, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata kuvailee uutta ravintolaa.

Wine Bar Axel W on ennen kaikkea houkutteleva viiniravintola, mutta se tarjoilee juomien ohella myös pientä purtavaa. Axelin versio suositusta klassikosta, Toast Skagenista, on varma valinta. Voit herkutella myös tapaslajitelmilla sekä ruokaisilla ja herkullisilla salaateilla. Aamu- ja iltapäiväkahvin kaverina maistuu makea croissant. Maanantaista lauantaihin tarjolla on lisäksi nopea salaattilounas.

Turun Osuuskauppa on vahvasti mukana Turun keskustan elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämisessä ja vahvistamisessa. Wiklundin uudistus on osa tätä tärkeää kehitystyötä.

- Wiklund-keskusta on uudistettu runsaasti viime vuosien aikana. Saman katon alle on avattu uusittu Original Sokos Hotel Wiklund ja useita ravintoloita. Sokoksen uudistustyöt ovat viittä vaille valmiit ja S-market Wiklund Herkun uudistaminen on käynnissä. Nyt juhlistamme Wine Bar Axel W:n ja Hesburgerin avausta Wiklundin katutasossa. Kumpaankin ravintolaan tulee myös terassit, jotka avataan heti katutöiden valmistuttua. Wiklund-keskukseen viimeisen kolmen vuoden aikana tehdyt investoinnit kohoavat nyt yhteensä noin 35 miljoonaan euroon, Byskata toteaa.

Wine Bar Axel W ja Hesburger työllistävät yhteensä sesongista riippuen noin 35 palvelualan ammattilaista.

Wiklundin katon alla palvelee jatkossa viisi ravintolaa - italiaistyyppinen Trattoria ja sen pikkuveli Trattoria Bar, Coffee House, kaupunkilaisten oma kattobaari Walo Rooftop Bar sekä nyt uusimpina tulokkaina Wine Bar Axel W sekä Hesburger.

Turun Osuuskauppa, Sokos-johtaja Sanna-Liisa Byskata, puh. 010 764 4951