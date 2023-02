B3-vitamiini nikotiiniamidiribosidista on hyötyä lihasten mitokondrioille ja suoliston mikrobistolle

Helsingin yliopiston tuoreessa kaksostutkimuksessa selvisi, että B3-vitamiini nikotiiniamidiribosidi (NR) pitkäaikaisesti annettuna lisäsi solujen energialaitosten eli mitokondrioiden määrää lihaksessa. Sen lisäksi NR paransi suoliston bakteerikannan koostumusta ja lisäsi veren NAD+-pitoisuuksia ihmisillä.

B3-vitamiinin eri muodot, kuten niasiini, nikotiiniamidi ja NR, tehostavat solujen energia-aineenvaihduntaa, koska ne toimivat solujen mitokondrioille tärkeän NAD+-molekyylin esiasteina.

– NAD+-esiasteita tutkitaan tällä hetkellä maailmanlaajuisesti erittäin aktiivisesti, koska NR:n on havaittu jyrsijöillä lisäävän mitokondrioiden toimintaa sekä lieventävän metabolista oireyhtymää ja lihavuutta, apulaisprofessori Eija Pirinen kertoo.

On kuitenkin ollut epäselvää, onko NR:llä edullisia vaikutuksia mitokondrioihin ja metaboliseen terveyteen ihmisillä.

– Tutkimuksemme osoitti NR:n hyödylliset vaikutukset NAD+-aineenvaihduntaan, ja erityisesti lihasten mitokondrioihin sekä ulostemikrobistoon ensimmäistä kertaa ihmisillä, Pirinen kertoo.

Tutkimukseen osallistuneilta identtisiltä kaksosilta kerättiin veri-, rasva-, lihas- ja ulostenäytteet ennen ja jälkeen NR-lisän. Näytteitä analysoitiin muun muassa mittaamalla veren NAD+:n aineenvaihduntatuotteita, tutkimalla kudosten mitokondrioiden määrää ja määrittämällä ulostenäytteiden mikrobikoostumusta.

Vaikutukset todettiin sekä hoikemmilla että painavammilla kaksosilla. NR-lisästä voivat siis todennäköisesti hyötyä kaikki ihmiset painosta riippumatta.

Tulevaisuuden lääke mitokondrioiden ja suoliston mikrobiston häiriöiden hoitoon?

NR:n havaittiin vaikuttavan myös moniin lihaskudoksen toimintoihin. Se lisäsi lihaksen kantasolujen erilaistumista lihassoluiksi ja muokkasi geenien ilmentymistä säätelemällä DNA:han kiinnittyneiden metyyliryhmien määrää eli DNA:n metylaatiota.

Tulosten perusteella NR-lisä vaikuttaakin lupaavalta vaihtoehdolta tutkittavaksi taudeissa, joille on tyypillistä suoliston mikrobiomin epätasapaino tai lihaksen mitokondrioiden toimintahäiriö, kuten sarkopeniassa eli ikääntymiseen liittyvässä lihaskadossa. Seuraavaksi NR:n pitkäaikaiskäyttöä tulisi tutkimuksen tekijöiden mukaan tutkia lisää kliinisissä kokeissa - tosin harkiten valikoiduilla potilailla, koska NR:n todettiin heikentävän insuliiniherkkyyttä.

– Tämä on suuri edistysaskel B3-vitamiinien kehitystyössä lääkekäyttöön. Tämän tutkimuksen perusteella ymmärrämme paremmin NR:n pitkäaikaisia vaikutuksia, kun aiemmissa tutkimuksissa NR-lisää on käytetty vai lyhyen aikaa, professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta toteaa.­

Tutkimus on julkaistu Science Advances -lehdessä.

Alkuperäinen artikkeli:LapattoH, Kuusela M, HeikkinenA, MuniandyM, van der KolkBW GopalakrishnanS, PöllänenN, SandvikM, SchmidtMS, HeinonenS, SaariS, KuulaJ, HakkarainenA, TampioJ, SaarinenT, TaskinenM-R, LundbomN, GroopP-H, TiirolaM, KatajistoP, LehtonenM, BrennerC, KaprioJ, PekkalaS, OllikainenM, PietiläinenKH and PirinenE. Nicotinamide riboside improves muscle mitochondrial biogenesis, satellite cell differentiation and gut microbiota in a twin study. Sci. Adv. doi/10.1126/sciadv.add5163.

