Baby in the Box – äitiyspakkauksen laaja historia esillä Tiedekulmassa ja Helsingin yliopistomuseossa

Helsingin yliopistomuseon Baby in the Box -näyttely valottaa äitiyspakkauksen kiehtovaa historiaa. Näyttely avataan 9.11.klo 14.00 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, ja se on esillä myös Helsingin yliopistomuseossa. Näyttelyn avajaisissa julkistetaan 80-vuotiaan äitiyspakkauksen uusi kuosi.

Äitiyspakkaus on tärkeä suomalaista yhteiskuntaa muovannut ilmiö, ja äitiyspakkauslaatikossa nukkuva vauva on ikoninen, mutta samaan aikaan arkisen tuttu näky. Laatikossa nukuttamisella on pitkät perinteet; sitä suositeltiin jo toisen maailmansodan aikana, vain muutama vuosi sen jälkeen, kun äitiysavustuslaki oli tullut voimaan.

Äitiyspakkaus kuuluu kaikille

Alun perin, 1930-luvun lopulla ja 1940-luvulla, äitiysavustus oli tarkoitettu vain vähävaraisille perheille. Vuodesta 1949 avustusta alettiin jakaa kaikille raskaana oleville naisille, jotka olivat käyneet terveystarkastuksessa ennen neljättä raskauskuukautta.

Helsingin yliopistomuseon näyttely Baby in the Box kertoo äitiyspakkauksen synty- ja kehitysvaiheista sekä muista lasten terveydenhoidon edistysaskelista 1900-luvulla. Äitiyspakkauksen välillinen vaikutus kansanterveyteen ja lapsikuolleisuuteen on ollut merkittävä.

Suomen laajin äitiyspakkauskokoelma

Helsingin yliopistomuseolla on Suomen laajin museaalinen äitiyspakkauskokoelma, joka sisältää pakkauksia ja pakkausten sisältöjä viideltä eri vuosikymmeneltä. Näyttelyssä on esillä vuosien 1962, 1977, 1981 sekä 1998 äitiyspakkaukset sekä valikoituja esimerkkejä muun muassa 1950- ja 2000-luvun pakkauksista. Osa äitiyspakkausten esineistä on saatu lainaksi yksityishenkilöiltä. Esillä on myös äitiyspakkauksen edeltäjä, Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiertokori 1920-luvulta.

Baby in the Box on toteutettu yhteistyössä Kelan kanssa. Kelalta on saatu näyttelyyn lainaksi muun muassa viimeisin, vuoden 2017, äitiyspakkaus.

80-vuotiaan uusi kuosi

Näyttelyn avajaisten yhteydessä 9.11. klo 14–16 julkistetaan myös äitiyspakkauksen vuodelaatikon uusi kuosi.

Äitiyspakkaus täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Laki äitiysavustuksesta säädettiin vuonna 1937 ja ensimmäinen äitiyspakkaus jaettiin seuraavana vuonna. Juhlavuoden kunniaksi Kela järjesti keväällä suunnittelukilpailun, johon kutsuttiin mukaan nuoria suunnittelijoita ja kuvittajaopiskelijoita. Kilpailun teemana oli Hyvinvointi syntyy yhdessä. Lisäksi pakkauksen ilmeen toivottiin liittyvän jollakin tavalla Suomeen tai suomalaisuuteen.

Tervetuloa!

Baby in the Box – kiertokorista äitiyspakkaukseen -näyttely

Helsingin yliopistomuseo, Fabianinkatu 33, 3. krs

Avoinna: ti-to 12–17, pe 12–16 (muina aikoina sopimuksen mukaan opastetuille ryhmille)

Tiedekulma, Yliopistonkatu 4

Avoinna: ma-pe 7-23, la 10–18, su 10–22