Bakari Diarralla Emma-gaalassa Tarkkasen suunnittelema uniikki Vitunleija-sormus

Kultaseppämestari Tarkkasen ateljee ja työhuone on toiminut Helsingin Arabianrannassa vuodesta 1955. Olemme ylpeitä pitkästä historiasta ja siitä, että vaalimme tätä upeaa kultasepän alan osaamista. Suunnittelemme ja valmistamme itse kaikki myymämme korut ja kellot. Ateljeestamme on syntynyt Suomen 100-vuotisjuhlavuoden näyttävä, Rouva Jenni Haukion kantama Monument-sarja sekä palkitut Tunteiden vuori ja Praha-sarjat.

Ateljeen omistaja Mika Tarkkanen on kultaseppämestari toisessa polvessa ja hänen nuorin poikansa Robert Tarkkanen on liittynyt mukaan Tarkkasen tiimiin kisälliksi tarkoituksenaan valmistua tänä vuonna itsekin kultaseppämestariksi. Tarkkasen ateljee tulee olemaan ainoa kultasepän ateljee, jossa kultaseppämestareita on jo kolmessa polvessa.