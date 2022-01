Balmuir laajentaa toimintaansa avaamalla liikkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle

Balmuir Concept Store Helsinki Airport avataan kesäkuussa Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksen jälkeiselle lähtöporttialueelle. Liike palvelee sekä kotimaahan että ulkomaille suuntaavia matkustajia. Konseptiliikkeen valikoima on suunniteltu matkustamiseen.



Balmuirilla on usko kivijalkaliikkeisiin



Balmuir haluaa tarjota henkilökohtaista huipputason asiakaspalvelua kivijalkamyymälöissä. Avaamalla liikkeen lentoasemalle Balmuir haluaa palvella matkustavia suomalaisia sekä kansainvälisiä asiakkaita entistä paremmin. "Balmuir on uniikki suomalainen lifestyle-brändi. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden viedä kotimaahansa ajattomia ja esteettisiä tuotteita, jotka on valmistettu korkealaatuisista luonnonmateriaaleista", kertoo Balmuir Oy:n toimitusjohtaja Tiina Luhtanen.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnissä sen historian mittavin laajennushanke. Lentoasemayhtiö Finavian jätti-investoinnin tavoitteena on kehittää Helsinki-Vantaan palveluita ja asiakaskokemusta sekä vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa Euroopan johtavana vaihtokenttänä.

”Finavian tavoitteena on tuoda lentoasemien myymälävalikoimaan monipuolisesti korkealaatuisia brändejä. Helsinki-Vantaan lentoasema on monelle matkustajalle ensikosketus Suomeen, ja on hienoa, että lentoasemallamme on mukana näin upea suomalainen toimija! Uskomme Balmuirin ihastuttavan niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin matkustajia osana Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistuvaa kaupallista kokonaisuutta”, kertoo Nora Immonen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kaupallisen liiketoiminnan johtaja Finaviasta.



Kansainväliset asiakkaat ovat tärkeä asiakasryhmä Balmuirilla. Avaamalla liikkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle Balmuir pystyy palvelemaan kansainvälisiä asiakkaita ja matkustavia suomalaisia entistä paremmin. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikkeen avaamisen jälkeen Balmuirilla on neljä kivijalkamyymälää, mukaan lukien Helsingin ja Oulun Brand Store -liikkeet, sekä Helsinki Outletin Balmuir-liike.

