Baltic Workboats ja Työvene Oy perustavat yhteisen laivanrakennusyhtiön Nordic Yards Groupin

Uudenkaupungin Työvene on suomalainen laivanrakennusyritys, jolla on vankkaa kokemusta alumiini- ja teräsalusten suunnittelusta, rakentamisesta ja toimittamisesta ammattilaiskäyttöön. Korkeaan laatuun intohimoisesti suhtautuvalla yrityksellä on vakuuttava ansioluettelo, joka kattaa yli 250 toimitettua alusta. Yritys on erikoistunut muun muassa matkustajalauttoihin, losseihin, monitoimialuksiin, luotsiveneisiin, meripelastusaluksiin sekä partiointi- ja poliisiveneisiin.