Basam Books julkaisee ensimmäisen suomenkielisen kirjan lääkekannabiksesta!

Marja Vihervaaran ja Aleksi Huplin uutuuskirja on yleistajuinen teos, joka tarjoaa sekä tietoa että käyttäjäkokemuksia lääkekannabikseen liittyen.

Suomessa useampi sata ihmistä käyttää kannabista laillisesti lääkkeenä, mutta potentiaalisia potilaita on paljon enemmän – mahdollisesti jopa tuhansia.



Marja Vihervaaran ja Aleksi Huplin Lääkekannabis: Tiedettä ja tosielämän tarinoita (Basam Books 2021) on ensimmäinen suomenkielinen kirja lääkekannabiksesta. Kirjassa esitellään ikivanhan rohdoskasvin historiaa sekä kansainvälisen kannabistutkimuksen uusimpia löytöjä. Tämän lisäksi yli kaksikymmentä lääkekannabiksen käyttäjää kertoo kirjassa oman tarinansa.



Lääkekannabista hyödynnetään jo nyt muun muassa MS-taudin, epilepsian, syöpäkipujen sekä erilaisten psyykkisten häiriöiden hoidossa. Laillisen reseptin saaminen on kuitenkin kallis ja aikaa vievä prosessi, minkä takia monet päätyvät kasvattamaan lääkekannabiksensa lainvastaisesti kotona.

”Potilaiden ääni on jäänyt lääkekannabiskeskustelussa useimmiten pimentoon. Haluamme tuoda esiin heidän kokemuksensa ja valottaa sitä tosiseikkaa, että kaiken lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon taustalla pitäisi olla halu auttaa kanssaihmisiä heidän kohdatessaan vakavia vastoinkäymisiä ja sairauksia.”

Lääkekannabis on ollut Suomessa laillista jo yli vuosikymmenen. Kotimaista kannabistutkimusta on kuitenkin tehty vähän, eivätkä suomalaiset lääkärit saa koulutusta kannabiksen lääkinnällisestä potentiaalista. Kirjoittajat toivovatkin, että suomalaiseen lääkärikoulutukseen sisällytettäisiin tulevaisuudessa tietoa kannabinoidien mahdollisista kliinisistä hyödyistä.



Lääkekannabis: Tiedettä ja tosielämän tarinoita käsittelee myös kannabiksen haittavaikutuksia ja pohtii nykyisen kieltolakipolitiikan kestävyyttä. Voisiko huumeiden dekriminalisointi johtaa parempaan ja vakaampaan yhteiskuntaan?

”Kannabiskeskustelua on tähän asti hallinnut haittojen ylikorostus ja hyötyjen pois sulkeminen. Mielestämme keskustelu kannabiksesta vaatii kuitenkin laajempaa yhteiskunnallista analyysia kannabiksen haitoista ja hyödyistä niin lääkkeenä, päihteenä kuin tulevaisuuden teknologiana.”

Kirjan julkistustilaisuus järjestetään torstaina 15.4.2021 klo. 18 ja se striimataan Facebookiin. Julkistustilaisuudessa ovat keskustelemassa lääkekannabiksen käytöstä, tutkimuksesta sekä tulevaisuudennäkymistä kirjan tekijät sekä joukko vieraita, jotka ovat perehtyneet lääkekannabikseen eri näkökulmista.

Tarkempi ohjelma on katsottavissa Facebookista tilaisuuden tapahtumasivulta. Linkki tapahtumasivulle: https://www.facebook.com/events/1361802614183944

Kirjoittajista

Marja Vihervaara on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri ja työnohjaaja. Hänellä on terapiavastaanotto Helsingissä.



Aleksi Hupli on valtiotieteiden ja lääketieteellisen antropologian maisteri, jonka tuleva väitöskirja käsittelee niin sanottuja älylääkkeitä.