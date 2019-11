Basam Books kirjaklubi - Muutoksentekijät ja vastuullinen huominen

Tule kuulolle ja pohtimaan kanssamme keskus takirjas to Oodiin perjan taina 8.11. kello 18.00 - 19.30 tulevaisuuden muutoksentekijöiden kanssa sitä, mitä yhteistä on ilmastonmuutoksella, eriarvoisuuden kasvulla ja hyvinvointivaltion heikentymisellä. Entä mitä yhteistä on ilmastoaktivismilla ja #metoo -liikkeellä? Minkälaiset arvot ja toimintatavat uhkaavat kestävää tulevaisuutta? Miten kaikille hyvää tulevaisuutta rakennetaan?

Ilmastonmuutos on muhinut pitkään, universaalien palvelujen leikkaukset ovat aiheuttaneet ongelmia useita vuosikymmeniä ja eriarvoisuus ihmisten välillä syvenee. Olemmeko unohtaneet ihmisyyden ytimessä olevat arvot – ihmisten ja luonnon väliset riippuvuussuhteet ja niihin kuuluvan jaetun huolenpidon periaatteen? Siksikö me riistämme luontoa ja kohtelemme kaltoin yhteiskunnan heikoimpia?

Ekokriisin aikakaudella tarvitaan näkemyksellisiä toimijoita, rohkeita visionäärejä ja tienviittojen asentajia. Yhteiskuntatieteilijä Johanna Linner Matikka (s. 1979) ottaa haasteen vastaan esikoisteoksessaan Muutoksentekijä – Kohti lempeyden vallankumousta (Basam Books). Kirja on raikas puheenvuoro elämän säilyttämisen puolesta ekofeministisellä otteella. Kirjoittaja suuntaa valonheittimellä patriarkaalisen kapitalismin synkkiin kellareihin tuoden esiin piilossa olevia sortavia rakenteita, jotka uhkaavat niin ympäristöä, hyvinvointivaltiota kuin ihmisoikeuksien toteutumista. Kirjassa liikutaan lähimenneisyyden, nykyajan ja tulevaisuuskuvien välillä. Äänessä ovat myös pitkän linjan yhteiskunnalliset toimijat: Vappu Taipale, Aulikki Kananoja, Sirkka Ahonen ja Pirkko Fihlman.