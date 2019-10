Basam Books mukana Helsingin Kirjamessuilla

Basam Books on mukana Helsingin Kirjamessuilla. Useita kirjailijoitamme on tavattavissa messuilla. Teologi Tea Holm on kirjoittanut tietokirjan spiritualismista ja tietoisuustutkimuksesta sekä kuolemanjälkeiseen elämään liittyvistä tutkimuksista.

Perhosvaikutus - Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa (2019, Basam Books) on tietokirja, joka käsittelee spiritualismia ja sen historiaa sekä esittää uusia ajatuksia ja johtopäätöksiä aiheesta. Spiritualismi on oppi henkisyydestä sekä maailmanlaajuinen elämänkatsomus. Moderni spiritualismi sai alkunsa Pohjois-Amerikassa vuonna 1848. Suomessa nykymuotoinen toiminta käynnistyi vuonna 1946. Spiritualismin keskiössä on uskomus kuolemanjälkeisestä elämästä. Meedioiden (ts. välittäjien) tai muutoin herkkien ihmisten uskotaan pystyvän aistimaan tätä toista todellisuutta. Kirjan punaisena lankana on kuolemanjälkeinen elämä, jonka salaisuutta monet maallikot ja tiedemiehet ovat yrittäneet saada selville sekä meidän aikanamme että historian saatossa. Se sivuaa sellaisia teemoja kuin jatkosota, pakolaisuus, Suomen historia, kummittelu, parapsykologia ja tietoisuustutkimus sekä yliluonnollisina pidetyt ja kummat kokemukset. Tekijä kirjoittaa tutkijana ja uskontotieteilijänä, mutta oman suvun kokemukset syventävät aiheen käsittelyä ja tuovat sen lähemmäs lukijaa. Tea Holm on filosofian tohtori ja teologian maisteri uskontotieteestä ja systemaattisesta teologiasta. Hän on julkaissut väitöskirjan Spiritualismin muotoutuminen Suomessa: Aatehistoriallinen tutkimus (2016). Tapaat hänet Kirjamessuilla Helsingissä torstaina 24.10. osastolla 6 f 48 klo 13.00 ja 7 m 108 klo 13.30. Helsingin Kirjamessut 24.–27.10.2019

