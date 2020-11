Basam Books on mukana TerveysSummitissa 22.-29.11.2020

Suomen suurin terveystapahtuma TerveysSummit on sarja terveysaiheisia luentoja ja haastatteluja, jotka julkaistaan verkossa päivittäin tapahtuma-aikaan. Luentoja ja haastatteluja seuraamaan voi ilmoittautua ilmaiseksi.

Yhteistyö Suomen suurimman terveystapahtuman kanssa oli Basam Booksille itsestäänselvyys: kustantamo on profiloitunut Suomen johtavana hyvinvointikustantamona.



Sunnuntaina 22. marraskuuta 2020 alkavaan, viikon mittaiseen TerveysSummit-tapahtumaan on ilmoittautunut ennakkoon yli 16 300 kuulijaa. Ohjelmaan sisältyy tietoa muun muassa psyykkisen hyvinvoinnin tukemisesta ja tuoreista ravitsemuksen terveysvaikutuksia käsittelevistä tutkimuksista. Tapahtuma on ilmainen, ja jokainen haastattelu on kuunneltavissa ilmaiseksi vuorokauden ajan.

Basamin Books on tänä vuonna näkyvästi mukana TerveysSummitissa. Basam Booksin kirjailijat puhuvat tapahtumassa mm. vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta, konstailemattomasta ihonhoidosta, hengityksen tärkeydestä, naisten vaihdevuosista ja hypertodellisuudesta.

Satu Sjöholm esittelee uunituoretta kirjaansa VHH ruoka- ja herkkuohjeita, joka sisältää helppoja ohjeita niille, jotka haluavat vähentää ravintonsa hiilihydraattipitoisuutta.

Kokonaisvaltaisen ihonhoidon pioneerit Veera Brückler, Anna Francioso ja Kati Partanen esittelevät keinoja saada pienellä rahalla näkyviä ja tuntuvia tuloksia ihonhoidossa. Heidän kirjansa Iho jota rakastat ilmestyi Basam Booksilta tänä syksynä.

Kehutun Iloa ja terveyttä -kirjan kirjoittaja, gynekologi Maija Kajan käsittelee puheenvuorossaan hormonien merkitystä naisen vaihdevuosissa.

FT Johanna Blomqvist luennoi TerveysSummitissa suositusta uudesta kirjastaan Hypertodellisuus – olet olemassa ja merkittävä.

Neurologian fysioterapeutti, kulttuuriantropologi ja joogaopettaja Malla Rautaparta esittelee hyvän hengityksen anatomiaa saman nimisen kirjansa pohjalta.

Basam Booksin kustannusohjelmasta löytyy laaja kattaus kirjallisuutta terveellisestä ruokavaliosta, joogasta, hengityksestä, naiseuden voimasta, seksuaalienergian vaalimisesta, sekä monista muista hyvän elämän rakennuspalikoista.