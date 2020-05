Basam Books: Vähävaraisten auttaminen on sydämen asia

Heidi Jaarin juuri ilmestynyt Äiti, minulla on nälkä -teos on kokoaa yksiin kansiin vähävaraisten perheiden sekä yksinäisten avuntarvitsijoiden tarinoita ja valottaa yleistilannetta siitä Suomesta, joka suurelle yleisölle on vielä täysin pimennossa.

Heidi Jaari KUVA: Johanna Salminen

Äiti, minulla on nälkä (Basam Books 2020) kirja on kirjoitettu niiden lasten äänellä, jotka illalla koettavat saada unta nälästä kurnivasta vatsasta huolimatta, ja jotka kouluun mennessään saavat nälkänsä lisäksi niskaansa kiusaajat. He yrittävät selvitä lapsuudestaan päivä kerrallaan. Kirjan keskeinen tarkoitus on vähentää kiusaamista ja syrjäytymistä tekemällä niihin johtavia kehityskulkuja näkyväksi. Se tuo ilmi rehellisesti sen, miten asiat ovat hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi vuonna 2020. Lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa yli 132 000 lasta. He kärsivät muun muassa ruoan puutteesta ja nälästä, erityisesti loma-aikoina, jolloin heiltä saattaa puuttua kokonaan lämmin ateria. Kirjan kirjoittaja on Heidi Jaari, Apuna Ry -yhdistyksen perustaja. Apuna Ry on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimittaa avuntarvitsijoille muun muassa ruoka-, vaate-, kodintarvike- ja jouluapua. Apuna ry Avustus -Facebook-ryhmässä on jatkuvasti satoja perheitä, joita autetaan aktiivisesti. Yhdistys toimii koordinaattorina, joka ohjaa avuntarvitsijat sekä vapaaehtoiset auttajat yhteen sekä järjestää myös lahjoitustapahtumia. Apuna Ry auttaa pääkaupunkiseudun vähävaraisia perheita sekä yksittäisiä avuntarvitsijoita, joiden tilannetta on usein myös entisestään pahentanut heistä riippumattomat syyt kuten esimerkiksi tukijärjestelmän kankeus ja verkkaisuus. Heidi Jaarin kirja kokoaa näiden ihmisten tarinat yksiin kansiin ja valottaa yleistilannetta siitä Suomesta, joka suurelle yleisölle on vielä täysin pimennossa. Kirjassa keskustellaan myös siitä, että miten toimia osattomuuden säälittelyn, sivuuttamisen tai kieltämisen sijaan kunnioittavasti ja oikeasta empatiasta käsin avuntarvitsijoita kohtaan. Helsinkiläinen Basam Books kustantamo lahjoittaa puolet saamistaan tuotoistaan Äiti minulla on nälkä (2020) -kirjasta pääkaupunkiseudun vähävaraisia auttavalle Apuna ry:lle.

Kuvat Heidi Jaari KUVA: Johanna Salminen Lataa KANSI: Juhana Lauronen-Karlsson Lataa