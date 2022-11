Basam Booksin kevään 2023 katalogi on nyt julkaistu!

Basam Booksin kevään 2023 katalogi on julkaistu. Kevään kirjojen joukossa on monipuolisesti tieto- ja kaunokirjallisuutta, klassikoita sekä runoutta.

Alla nostoja katalogista – koko katalogi on katsottavissa Issuu-palvelussa! (linkki alla)

Tietokirjallisuus

Anna ajatus hengityksellesi – Malla Rautaparran Koko keho hengittää kertoo havainnollisin kuvin miten terveyttä edistävää ja ylläpitävää tietoista hengittämistä voi harjoitella. Jyrki Suomala ratkoo yritysten ongelmia neurotieteen avulla ja uusimpaan aivotutkimukseen ja sen sovelluksiin pohjautuvassa Ostavat aivot -kirjan sivuilla kohtaamme ostavan ihmisen, jonka aivot tekevät päätöksiä nykyisessä markkinaympäristössä. Markku Ojasen Positiivisen psykologian käsikirja esittelee laajasti positiivisen psykologian tutkimusta ja sovelluksia.

Topi Linjaman Johdatus Johannes-passioon kertoo, mistä Bachin pääsiäisteoksessa on kysymys. Se on sisarteos Linjaman vuonna 2020 ilmestyneelle Matkaopas Matteus-passioon -teokselle. Emil A. Fellmannin (1927–2012) kirjoittama pienoiselämäkerta oman aikakautensa ja monien mielestä kaikkien aikojen suurimmasta matemaatikosta Leonhard Eulerista (1707–1783) ilmestyy Johan C.-E. Sténin suomentamana nimellä Leonhard Euler – Neron tarina.

Kati Sarvela ja Teemu Liimatainen kuljettavat lukijan potilaiden ja omien traumaattisten kokemustensa kautta haavoittuvuuden ja toipumisen eri kerroksiin teoksessaan Kuka pelkää hammaslääkäriä? Paula Kinnusen Yli maiden ja mannerten – Opas lentopelon hallintaan auttaa avun pariin kertomalla menetelmistä, joiden avulla on mahdollista oppia hallitsemaan lentopelkoa ja lopulta vapautua siitä. Aino Pietarisen ja Maarit Kattilakosken Viisaat valinnat keittolautaselle tarjoaa ekologisemman ja eettisemmän keiton vuoden jokaiselle viikolle satokauden aineksista.

Klassikkosarja

Marcel Proustin (1871–1922) pieni essee Lukija (Sur la lecture) tarjoaa painokkaan puheenvuoron lukutaidon kriisistä käytävään keskusteluun. Teoksen on suomentanut Sampsa Laurinen. William Hurrell Mallockin konservatismin klassikkoteos Aristokratia ja evoluutio (Aristocracy and Evolution, 1898) avaa näkymän niin 1800-luvun lopun sosiologian tilaan kuin viktoriaanisten ideologioiden valtakamppailuunkin. Teoksen on suomentanut Anssi Halmesvirta. Samuel Johnsonin (1709–1784) Rasselas-teos kertoo samannimisestä prinssistä, joka karkaa seurueineen loputtoman luksuksen keskeltä selvittääkseen, millaista on aidosti hyvä ja merkityksellinen elämä. Teoksen on suomentanut Antti Nuutila.

Ernő Szépin autobiografinen proosateos Ihmisen haju (Emberszag, 1945) kertoo Budapestin juutalaisten eloonjäämiskamppailusta ja juutalaismiehistä pakkotyöleirillä loka-marraskuussa 1944. Teoksen on suomentanut Anssi Halmesvirta. Villiydestä ja vapaudesta on kooste yhdysvaltalaisen kirjailijan ja ajattelijan Henry David Thoreaun (1817–62) esseitä, joissa hän käsittelee luontoa, yksilöä ja yhteiskuntaa. Esseekokoelman on suomentanut Antti Immonen.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Tiedon kirja lapsille: al-Ghazalin opetuksia on lapsille kirjoitettu versio klassisen islaminoppineen Abu Hamid al-Ghazalin teoksesta Tiedon kirja. Teoksen on suomentanut Saila Kujanpää. Katja Kytölän kirjoittama ja Jutta Kivilompolon kuvittama Ulla ja lasten turvataidot on esiopetus- ja alakouluikäisille lapsille suunnattu turvataitokirja, joka herättelee lasta ja aikuista keskusteluun turvataidoista ja ihmisoikeuksista.

Anja Hatvan teoksessa Muuhalainen löytää uuden kodin muuhalaisen metsä hakataan ja metsän eläimet joutuvat etsimään uuden asuinpaikan – onneksi naapurit ja ystävät tulevat apuun! Aija Käkelä-Laineen kirjoittama ja Päivi Pöyhölän kuvittama Metsätontun matka on ihastuttava kuvakirja Metsätontusta, joka lähtee eläinystävineen etsimään ikimetsien peikkoja.

Kaunokirjallisuus

Anna Hollingsworthin Siskoni Buddha kertoo Pienessä Kaupungissa yhteiskunnan ulkopuolella elävästä Ruutista, jolle kaikki on filosofista ongelmaa. Ei minun maailmassani on Terhi Raikkaan ympäristönsuojelusta ja nuorisopolitiikasta syntynyt jännittävä, lähitulevaisuuteen sijoittuva esikoisromaani. Unelmalistasta tuttu Meiju jatkaa seksin täyteisiä seikkailujaan Kirsi Karhun toisessa romaanissa Unelmakartta.

Marikki Piirtolan rikostutkija Sylva Harmaja jatkaa rikosvyyhtien selvittämistä sarjan neljännessä osassa Narsistissa. Anne Lukkarilan Inarissa kansainvälistä ympäristöseminaaria varjostaa hyytävä murhaketju.

Timo Karvisen Konsultti on härski, hauska ja omaperäinen tarina lähitulevaisuudesta; yhdistelmä satiiria ja satumaista scifiä. Miika Nuutisen Villi Itä on lempeän huumorin ja pohjoiskarjalaisen puheenparren sävyttämä kertomus elämästä syrjässä, rakkaudesta luontoon ja miesten välisestä ystävyydestä.

Puhuttava runo -sarja

Rakkauden toinen nimi on Terhi Forssénin toinen teos ja monimateriaalinen kirje kuolleelle isälle. Nina Rintalan neljäs runokokoelma Merenalaiset hulmuavat osat mahtavoi meren monihulmuisuutta.

Koko katalogi on katsottavissa Issuu-palvelussa (linkki alla).