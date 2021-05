Jaa

Basam Booksin myyntipäälikkö Jarkko Mali täyttää 50 vuotta tiistaina 25.5.2021.

Jarkko on kirja-alan pitkän linjan ammattilainen ja hän on tehnyt mittavan uran Akateemisen Kirjakaupan ostoissa. Viimeiset puolitoista vuotta Jarkko on toiminut Basam Booksin myyntipäälikkönä.

Basam Books onnittelee lämpimästi Jarkkoa merkkipäivänsä johdosta!