Basam Booksin syksyn 2023 kirjat!

Tietokirjallisuus

Janne Kontalan Bhagavad-gita – Johdatus joogan salaisuuteen on johdatus maailmankirjallisuuden merkkiteokseen Bhagavad-gitaan. Mary Lutyensin Krishnamurti – Elämäkerta luo kattavan katsauksen Jiddu Krishnamurtin ajatteluun. Teoksen on suomentanut Antti Immonen.

Eero Hämeenniemen Tähän päättyy Via Appia kuvaa Italian eteläisintä osaa ja vie lukijan jännittävälle matkalle halki Italian tuntemattomimman ja villeimmän osan! Kirjassaan Pyhä luonto – Sankaritarinoita ja jumalia shintolaisesta Japanista buddhalaisen taiteen ja Aasian kulttuurien tutkija FT Irene Wai Lwin Moe tutkii shintolaisuuden ikivanhaa uskomusjärjestelmää sen rikkaasta myyttien ja sankaritarujen aarteistosta käsin.

Pauli Juuti ehdottaa Johtamisen murros -kirjassaan ratkaisua johtamista vaivaavan noidankehän katkaisemiseksi ja hyvien työolosuhteiden aikaansaamiseksi. Petra Sippolan Inhimillinen johtaminen – Kohti menestystä ja hyvinvointia käsittelee inhimillisyyden merkitystä johtamisessa ja työelämässä.

Silja Mäen ja Annamari Typpön toimittama Tarinat lapsen tienviittoina – Kirjallisuusterapian menetelmät koulumaailmassa esittelee kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä, jotka toimivat opetuksen tukena ja auttavat lapsia ja nuoria työstämään oppimista estäviä tunteita ja jännitteitä. Severi Hämärin Verbaalinen väkivalta verkossa antaa välttämätöntä taitoa navigoida verkon vihaisen puheen myrskyssä.

Malla Rautaparran Koko keho hengittää kertoo havainnollisesti, miten terveyttä edistävää ja ylläpitävää tietoista hengittämistä voi harjoitella. Suomen kokenein kasvojoogaopettaja Päivi Salminen opastaa kasvojoogan saloihin kirjassaan Päivittäinen kasvojooga.

Klassikkosarja

Voltairen Optimisti – Candide kertoo sinisilmäisen sankarin toivioretkistä maailman laidalta toiselle, Euroopasta Pohjois-Afrikkaan, Venäjältä Etelä-Amerikkaan. Rivien välissä kirjailija-filosofi kritisoi aikansa epäkohtia. Suomentaja Sampsa Laurinen taustoittaa teoksessa, miksi Voltaire on yhä vihattu ja rakastettu ajattelija.

Edgar Allan Poen, kauhukertomusten mestarin ja salapoliisifiktion pioneerin, viimeiseksi jäänyt teos Heureka ja muita kirjoituksia on tähtitieteellisen tutkielman, metafyysisen traktaatin ja filosofisen kiistakirjoituksen välimaastossa taiteileva kokonaisuus. Teoksen on suomentanut FT Hannu Poutiainen.

Kaunokirjallisuus

Roomalaisen filosofi-kirjailija Lucius Annaeus Senecan nimissä kulkee kaksi maailmankirjallisuuden klassikoihin kuuluvaa Herakles-tragediaa, jotka ilmestyvät nyt ensi kertaa suomeksi Maija-Leena Kallelan ja Antti T. Oikarisen suomentamassa Herakles-tragedioita -teoksessa.

Anuirmeli Sallamo-Lavin Tiibetiläisen mestarin tiimalasi jatkaa aikamatkustaja-Annelin seikkailuja aikamatkailun ja esoterian parissa ja kuljettaa sekä lukijan että Annelin kokonaan uudenlaisiin maailmoihin. Kirja on jatkoa aiemmin ilmestyneille teoksille Puolalaisen torimuijan palttoo (Basam Books 2021) ja Venäläisen mystikon savukerasia (Basam Books 2022).

Sivutieromaani on Jukka Aalhon moderni tieromaani – koivunlehtien, maantien ja jaloviinan tuoksuinen matka läpi kesäisen Suomen. Jaakko Aarnialan historiallinen romaani Helsinge-joen lapset kuvaa Toukolan lasten haastavaa elämää Helsingen pitäjän laidalla kesällä 1495 samalla kun venäläisjoukot piirittävät Viipuria. Henri Nyholmin Vajonnut kaupunki on tarina surusta ja toivosta pimeyden keskellä sekä lähitulevaisuuden Suomesta, jossa ääriajattelu on vallannut entistä suuremman tilan.

Maria Taarin Lumous-trilogian päättävä Ohto johdattaa Pohjois-Karjalan nostalgisiin maisemiin, jonne näkijä Laura Meri palaa kymmenen Lontoossa eletyn vuoden jälkeen. Sarjassa aiemmin ilmestyneet teokset Lumous, jolle kuulun (Basam Books 2021) ja Silta näkymättömään (Basam Books 2022) kertovat Lauran elämästä Lontoossa.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Pamela Mandartin kirjoittama ja Andres Varustinin kuvittama Hemmo Hölmöläinen digimaailmassa sisältää nykyaikaan sovitettuja hölmöläistarinoita, joiden joukossa on myös täysin uusia tarinoita. Hannele Pohjanmiehen kirjoittama ja Alex Popovin kuvittama Nallen satuja on kokoelma tarinoita satuolennoista ja metsän eläimistä, ystävyydestä, rakkaudesta, toisten auttamisesta ja ihmeistä.

Puhuttava runo & runous

Terhi Forssénin Rakkauden toinen nimi on monimateriaalinen kirje ja muistokirjoitus edesmenneelle isälle. Henri Hirvenoja oli vaihto-oppilaana Japanissa vuosina 1987–1988 ja runollistaa Nousevan auringon otteessa -kokoelmassaan kohtaamistaan vaativan ja kovan, hierarkkisen kulttuurin kanssa. Atik Ismailin Delete ilman lupaa on sallittu kuvaa ihmisen ja luonnon yhteyttä, välittämisen tarvetta sekä 60-vuotista suhdetta jalkapalloon. Johanna Lammin Valo(t)on kertoo valon ja varjojen tanssista elämänpolun varrella.

Jan-Christer Wahlbeckin Om allting, ingenting och någonting / Kaikesta, ei mistään ja jostakin on trilogia, joka sisältää kolme itsenäistä runokokoelmaa. Runoissa Wahlbeck pohtii luonteenomaisella tavallaan ihmisen suhdetta elämäänsä, toisiin ihmisiin, luontoon, maailmaan. Teos julkaistaan kaksikielisenä laitoksena Kai Niemisen suomentamana.

