Bazar ja Suomen suurin hyvinvointimedia Hidasta elämää aloittavat yhteistyön

Yhteistyö käynnistyy kahdella toukokuussa ilmestyvällä tietokirjalla. Suomen suosituimpiin hyvinvointikirjailijoihin kuuluvan Katri Syvärisen Äitihaava – tyttären raskas perintö käsittelee sitä, miten suhde omaan äitiin voi ilmentyä tyttären elämässä erilaisina kipukohtina ja rajoittavina uskomuksina. Valmentaja, yrittäjä ja sanoittaja Eija Hinkkalan Muuta asenteesi, muuta elämäsi tarjoaa keinoja, miten parantaa omaa asennetta niin, että se tukee omaa kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaikkiaan vuonna 2023 ilmestyy yhdeksän uutta Hidasta elämää -kirjaa sekä kaksi kalenteria.

”Hyvinvointi on yksi tämän ajan megatrendejä. Bazar on julkaissut aiemminkin hyvinvointiin liittyviä kirjoja, mutta tämän sopimuksen myötä pääsemme tekemään niitä aivan eri mittakaavassa. Hidasta elämää -yhteisö tarjoaa kirjoille huikean kohderyhmän, johon pääsemme nyt yhdistämään Bazarin kustannusosaamisen myös digikirjojen osalta”, summaa Bazarin kustantaja Markus Lähdesniemi.

”Kirja-alan murroksessa ja äänisisältöjen kulutuksen lisääntyessä on yhä tärkeämpää tarjota lukijoille sisältöjä sellaisessa muodossa kuin niitä halutaan kuluttaa. Bazar suhtautuu kirjaan innovatiivisesti ja näkee tulevaisuuden mahdollisuudet hyvinvointisisältöjen kehittämisessä – perinteistä kirjaformaattia unohtamatta. Odotamme innolla, miten paljon hyvää saamme yhdessä aikaan!”, kertovat Hidasta elämää Suomi Oy:n omistajat Pekka ”Pequ” Nieminen ja Sanna Wikström.

Kaksi vahvaa brändiä

Bazar Kustannus on vuonna 2002 perustettu yleiskustantamo, joka julkaisee vuosittain noin 90 uutta kirjaa kotimaisesta ja käännetystä kauno- ja tietokirjallisuudesta. Digitaalisen kustantamisen edelläkävijänä tunnetun Bazarin kirjailijoita ovat mm. Lenita Airisto, Juha Vuorinen, Christian Rönnbacka, Mika ”Immu” Ilmén, Lucinda Riley, Yuval Noah Harari, Marie Kondo ja Paulo Coelho. Bazar on osa Werner Söderström Osakeyhtiön kustantamoperhettä.

Pekka ”Pequ” Niemisen ja Sanna Wikströmin perustama Hidasta elämää on Suomen suurin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin media, jonka asiantuntijoiden ja bloggareiden tuottama sisältö verkkosivuilla, somekanavissa, verkkokursseilla ja kirjojen muodossa auttaa ihmisiä parantamaan kokemusta elämästä. Hidasta elämää -sivustolla oli vuonna 2022 kävijöitä 6,8 miljoona ja sivukatseluita 13,3 miljoonaa. Brändin eri somekanavilla on yli 500 000 seuraajaa. Hidasta elämää -kirjoja on ilmestynyt tähän asti yhteensä 61, ja myydyin niistä on Sanna Wikströmin kirjoittama Unelmakarttakirja (Otava 2017), josta on menossa 16. painos.