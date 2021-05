Bazar julkaisee Paul McCartneyn musiikilliset muistelmat suomeksi ensi syksynä

Jaa

Marraskuussa ilmestyvä 960-sivuinen teos Elämä & sanat kertoo ikonisen lauluntekijän Paul McCartneyn vertaansa vailla olevan tarinan, joka on jättänyt syvän jäljen populaarikulttuurin maailmanhistoriaan.

Kaksiosainen teospaketti sisältää 154 Paul McCartneyn sanoittamaa laulua, joiden kautta muodostuu tarina hänen elämästään ja taiteestaan. McCartney kertoo tilanteista, joissa laulut on kirjoitettu, ihmisistä ja paikoista, jotka toimivat inspiraation lähteinä, ja siitä, mitä hän ajattelee niistä nyt.

Teos kattaa Paul McCartneyn koko elämän aina varhaisesta nuoruudesta Beatlesiin, Wingsiin ja soololevyihin asti. Mukana on myös paljon ennennäkemätöntä materiaalia McCartneyn henkilökohtaisesta arkistosta – luonnoksia, kirjeitä, valokuvia – joiden ansiosta tämä teos on myös ainutlaatuinen visuaalinen dokumentti yhdestä kaikkien aikojen suurimmasta lauluntekijästä.

Paul McCartney kirjoitti ensimmäisen laulunsa 14-vuotiaana, ja maailmanmaineeseen hän nousi The Beatlesin huikean suosion myötä 1960-luvun alussa. The Lyrics: 1956 to the Present -kirjan kirjoittamisessa on avustanut Pulitzer-palkittu runoilija Paul Muldoon.

Teoksen suomentavat Pasi Rakas Jääskeläinen ja Timo Korppi, ja se ilmestyy 23.11.2021.