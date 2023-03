Bazarin ensi syksyn kirjalista on ennätysmäisen runsas

Bazar Kustannuksen syksyn 2023 uutuusluettelo on nyt julkaistu. Tulevana syksynä on tulossa jatkoa Christian Rönnbackan Hautalehto-sarjalle ja Rebekka Härkösen Walta-sarjalle, Louise Pennyn Three Pines -sarjan kymmenes dekkari sekä uusi hyytävä trilleri Sebastian Fitzekiltä. Bazar jatkaa panostustaan hyvän mielen kirjoihin ja julkaisee myös monta historiallista romaania. Tietokirjoissa aiheina ovat muun muassa salaliittokultti QAnon, Pohjois-Korean diktaattorin salaperäinen sisar ja transnäyttelijä Elliot Page. Kokeneet tutkinnanjohtajat ja entiset rikosylikomisariot Tero Haapala ja Göran Wennqvist avaavat rikostutkinnan menetelmiä ja Kerttu Kotakorpi vie tutkimaan muuttuvaa luontoamme. Tietokirjojen valikoimaa täydentävät Hidasta elämää -kirjasarjan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat uutuudet. Syksyn 2023 julkaisuluettelo kattaa heinä–joulukuussa ilmestyvät uutuuskirjat, e-kirjat, äänikirjat ja pokkarit.

Bazar Kustannuksen syksyn 2023 katalogi esittelee yli 50 uutuusteosta.

Kotimainen kaunokirjallisuus Christian Rönnbackan huippusuosittu Hautalehto-sarja jatkuu lokakuussa dekkarilla Mennyt mies, jossa kuoleman jäljet johtavat itään ja venäläisen oligarkin jäljille. Rebekka Härkösen Walta-dekkarisarjan toisessa osassa Pihtiote tinkimättömän rikostoimittajan Suuna Wallan uutisnenään haisevat rikollisjengien verijäljet ja viranomaissotkujen mädännäisyys. Max Mannerin kuudennessa Hirvikallio-dekkarissa Hermopeli turkulaisen rikosylikonstaapelin elämä muuttuu piinaavaksi. Joona Keskitalon Tottelemattomat-rikosromaanisarjan päätösosa Rottien kuninkaat kääntää elämän ja kuoleman pelipöydän vielä kerran nurin. Sotakirjojen mestari Kristian Kosonen kuvaa sotaa uudesta näkökulmasta Vuosalmen sotavangit -romaanissaan, jossa suomalaissotilaat riutuvat venäläisten vankileireillä kesällä 1944. Jori Reijulan humoristisen Lattesamurai-trilogian päätösosa Museokilvet avaa parisuhteen koukeroita ja kahden keski-ikäistyvän miehen ystävyyden syntyä. Hanna Vellingin hyvän mielen romaanissa Siivousta ja sydämen asioita kolmikymppinen nainen perustaa kotisiivousyrityksen, jonka myötä hänen oman elämänsä järjestys menee aivan uusiksi. Suomennettu kaunokirjallisuus: hyvän mielen kirjat Toivoa, lohtua, rakkautta ja vertaistukea syksyyn tuovat suosittujen brittikirjailijoiden uudet hyvän mielen romaanit: Katie Fforden Salainen puutarha, Beth Morreyn Delphine Jonesin tuhat pientä unelmaa, Veronica Henryn Heräteostos, Catherine Isaacin Maailma on sinun ja James Baileyn Kruuna vai klaava?. Tunnelmallisten joulukirjojen ystäville on luvassa norjalaisen Siri Østlin Uusien alkujen joulukalenteri ja englantilaisen Phillipa Ashleyn Unelmien joululoma. Suomennettu kaunokirjallisuus: lukuromaanit Lucinda Rileyn postuumisti julkaistava Valo ikkunassa on surullisenkaunis matka Provenceen ja miehitettyyn Pariisiin keskelle toisen maailmansodan vaarallisia vuosia. Paulo Coelhon romaani Jousen tie on kauniisti kuvitettu tarina loistavasta jousiampujasta ja pojasta, joka etsii tarkoitustaan maailmassa. John Boynen Poika raidallisessa pyjamassa -menestysromaanin itsenäinen jatko-osa Kaikki särkyneet paikat pureutuu toisen maailmansodan seurauksiin. Elodie Harperin Kultaisen oven talo jatkaa Amara-nimisestä entisestä orjasta kertovaa Sudenluola-kirjasarjaa, joka sijoittuu antiikin Pompeijiin. Muita historiallisia romaaneja ovat Sarah Larkin 1700-luvun Karibialle sijoittuvat Tuhansien lähteiden saari ja Punaisen mangroven saari, maailman ensimmäisen ohjelmoijan Ada Lovelacen elämästä kertova Agnes Imhofin Nerokas kapinallinen, Kate Thompsonin Kirjasto sodan keskellä ja Patricia Harmanin Uskollinen kätilö. Suomennettu kaunokirjallisuus: jännitys Piinaavista trillereistään tunnetuksi tulleen Sebastian Fitzekin Unissakävelijä vie keskelle yöllisten pelkojen kiemuraista labyrinttia. Rupert Holmesin Näin murhaat pomosi on nyrjähtänyt mysteeri McMastersin akatemiasta, jossa jokaisen oppilaan tähtäimessä on moitteeton rikos. Jännitystä syksyyn tarjoavat myös Louise Pennyn suositun Three Pines -sarjan 10. osa Kohtalokas kotiinpaluu, 1950-luvun Leningradiin sijoittuva Ben Creedin Aaveiden kaupunki, Rebecca Netleyn kummitustarina Kalman kehtolaulu, Nicholas Bingen scifiä ja kauhua yhdistelevä Nousu ja Luke Smitherdin jännitystrilogian toinen osa Tyhjät miehet. Kotimainen tietokirjallisuus Tutkinnan tässä vaiheessa voimme kertoa -kirjassa entiset rikosylikomisariot Tero Haapala ja Göran Wennqvist kertovat lähihistorian tunnettujen tapausten kautta rikostutkinnan johtamisesta ja menetelmistä. Entinen huumepoliisi Kale Puonti muistelee uransa mielenkiintoisimpia haasteita kirjassaan Kokaiinikeilapallo ja muita huumekytän tapauksia. Sami Lotilan toimittama Suomen dopingin kummisetä on värikäs kuvaus Jyrki Tepsan rikollisesta elämästä dopingaineiden myyntiverkoston pyörittäjänä. Minun luontoni -kirjassaan suosikkimeteorologi Kerttu Kotakorpi yhdistää omia luontokokemuksiaan ja valokuviaan viimeisimpään tietoon siitä, kuinka luonto on suurten mullistusten keskellä. Simo Liikasen Panssarintorjuntaritarit tarjoaa tietopaketin Mannerheim-ristin ritarin arvolla palkituista miehistä, jotka pysäyttivät puna-armeijan panssarit harvinaislaatuisella rohkeudellaan. Suomennettu tietokirjallisuus Will Sommerin ajankohtainen tietokirja QAnon kertoo Yhdysvaltain politiikassa vaikuttavasta salaliittokultista. Professori Sung-Yoon Leen Pohjois-Korean prinsessa esittelee nuoren ja häikäilemättömän naisen, joka johtaa veljensä kanssa maata rautaisella kädellä. Rory Carrollin Tappakaa Thatcher! on kattava kuvaus yhdestä IRA:n kylmäverisimmistä attentaateista lokakuussa 1984. Syksyllä ilmestyvät myös transnäyttelijä Elliot Pagen elämäkerta Valokeilan vankina, The Eagles -yhtyeen myrskyisän menestystarinan kertova Mick Wallin Dark Desert Highway ja Miranda Levyn Unettomuuspäiväkirja – Kuinka opin nukkumisen taidon. Hidasta elämää -kirjat Risto Kuulasmaan omakohtainen filosofinen tutkimusmatka Kaikki valo maailmassa pohtii ihmisyyden peruskysymyksiä. Harri-Pekka Pietikäisen Tunne pelkosi, vapaudu elämään tarjoaa vertaistukea sisimpien pelkojen tunnistamiseen ja niistä selviytymiseen. Kirsti Kuosmanen kutsuu Hehkuvan naisen voimavuodet -kirjassaan naisia tutkimaan vaihdevuosia henkisenä matkana ja voimaannuttavana seikkailuna. Reija Könösen ja Sanna Laakkion Rohkeasti rehellinen opettaa kommunikoimaan sisintään pelotta, Eevi Vuoriston ja Marika Rosenborgin Tunnekarttakirjan tehtävätauttavat ymmärtämään ja säätelemään tunteita. Mitra Vasaran Meidän vuosi vie vuoden mittaiselle matkalle kohti yhä syvempää ja antoisampaa parisuhdetta. Johanna Elomaan lastenkirja Herkkä Pilvi Perhonen ja pelkonsa voittavat sankarit on valloittava satu siitä, miten jokainen voi löytää oman supervoimansa. Lisäksi Hidasta elämää -sarjassa ilmestyvät kalenterit Hidasta elämää 2024 ja Merkityksellisten hetkien vuosi 2024. Selaa syksyn 2023 uutuusluetteloa tästä. Kirjojen ilmestymispäivät löytyvät verkkosivuiltamme. Liity Bazarin tiedotelistalle

Bazar Kustannuksen syksyn 2023 katalogi esittelee yli 50 uutuusteosta.