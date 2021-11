Bazarin kevään 2022 uutuuskirjojen luettelo on julkaistu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Antti Hautalehto -dekkareistaan tunnetun Christian Rönnbackan toukokuussa ilmestyvä uutuuskirja Henna Björk: Isku aloittaa uuden sarjan, jonka päätähtenä loistaa nuori, Ruotsissa asunut irakilaissuomalainen poliisi. Kale Puontin neljäs Pasilan Myrkky -dekkari Aribo näyttää, miten kansainväliseen huumekauppaan kietoutuu myös ihmiskauppaa ja nettipetoksia. Kuolemanloukku on kuudes osa mm. Paratiisi-tv-sarjan käsikirjoittaneen Matti Laineen nopeakäänteisessä Vitikka-sarjassa, jossa laitonta venekauppaa pyörittävää rikollispomoa ahdistelevat milloin poliisi, milloin velkojat ja muut alamaailman haamut.

Bazarin kevään kaunokirjoihin kuuluu myös kolme esikoisromaania. Assyriologi Kaisa Åkermanin kiehtova historiallinen romaani Hajusteentekijän tytär kertoo nuoren naisen kasvutarinan muinaisessa Lähi-idässä. Elina Annolan Kunnes kukkivat puut on romaani kesäisen Helsingin paahteisista päivistä, joiden pehmeissä illoissa jokainen etsii onneaan. Kuopiolaisen Jori Reijulan Lattesamurai aloittaa runsaalla itseironialla ryyditetyn lad lit -romaanisarjan, jossa kolmikymppinen insinöörimies etsii identiteettiään työelämässä ja parisuhteessa.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Kirjamyyntilistojen kärkipäässä jatkuvasti pysyvältä Lucinda Rileylta ilmestyy keväällä suomeksi kaksi romaania: Italialainen tyttö kertoo Rosannan ja Roberton musiikin maailmaan sijoittuvan rakkaustarinan 1960-luvun Napolista 1990-luvun New Yorkiin ja Orkideatarha avaa oven upean sukukartanon elämään toisen maailmansodan alkuhetkistä nykypäivään.

Brittikirjailija Ruth Hoganin neljäs suomennettu teos, Madame Burovan kuu ja tähdet, on hyvän mielen romaani muiden salaisuuksiin kyllästyneestä selvänäkijästä. Milly Johnsonin Teetä auringonkukkien kahvilassa kertoo hurmaavan tarinan kahdesta naisesta, yhdestä suklaanruskeasta silmäparista ja kahvilasta, jossa unelmat voivat käydä toteen.

Kevään lukuelämyksiin kuuluu kolme kiehtovaa romaania, jotka perustuvat todellisiin tapahtumiin ja historiallisiin henkilöihin. Sofia Lundbergin, Alyson Richmanin ja M. J. Rosen Perjantai-illan klubi kertoo taidemaalari Hilma af Klintistä ja De Fem -taidekollektiivista, johon hän kuului neljän ystävättärensä kanssa. Laura Baldinin historiallinen romaani Uuden ajan opettaja herättää henkiin Montessori-pedagogiikan kehittäjän Maria Montessorin huikean elämäntarinan. Janet Skeslien Charlesin herkässä lukuromaanissa Kirjasto Pariisin sydämessä tarinan tapahtumat liittyvät Pariisin amerikkalaiseen kirjastoon toisen maailmansodan aikana.

Nita Prosen esikoisromaani Huonesiivooja on suljetun paikan murhamysteeri ja samalla koskettava tarina siitä, millaista on olla kuin kuka tahansa meistä mutta silti täysin erilainen. Kiinnostavan kirjailijakaksikon, Hillary Rodham Clintonin ja Louise Pennyn, timantinkova trilleri Terrorin valta vie kansainvälisen politiikan ytimeen. Petollinen valo jatkaa Louise Pennyn suosittua kanadalaiseen pikkukylään sijoittuvaa Three Pines -dekkarisarjaa. Piinaavien trillereiden mestarilta Sebastian Fitzekiltä julkaistaan huhtikuussa suomeksi Terapia, jossa traumatisoitunut psykiatri ottaa epätoivoisen riskin löytääkseen kadonneen tyttärensä.

Luke Smitherdin Kivimies aloittaa kauhua, jännitystä ja katastrofitarinaa yhdistelevän trilogian. Nigerialaisen Femi Kayoden esikoisjännärissä Pimeän jäljillä psykologi matkaa Nigerian syrjäseudulle selvittämään kolmen opiskelijan julmaa murhaa. Keväällä ilmestyy myös kaksi pohjoismaista dekkaria: norjalaisen Anne Mette Hancockin Kasvojenkerääjä, joka jatkaa Kaldan & Schäfer -sarjaa, ja ruotsalaisen Susanne Janssonin toinen Maya Linde -mysteeri Talvivedet.

Kotimainen tietokirjallisuus

Pitkän ja monipuolisen uran tehnyt Lenita Airisto kertoo kansainvälisenä naistenpäivänä ilmestyvässä uutuusteoksessaan Noitanaisen ilosanoma omista kokemuksistaan siitä, millaista on toimia naisena yhteiskunnan eri aloilla. Hän kannustaa kirjassaan kaikkia naisia raivaamaan rohkeasti tietään kohti tasa-arvoisempaa elämää. Kati Boijer-Spoof Heikinheimon ja Riikka Ilmivallan ajankohtainen Etätyön hyvinvointiopas auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä kukoistamaan etätyössä sekä yhdistämään onnistuneesti etä- ja lähityön.

Kiinalaisen terveydenhoidon terapeutti Helena Hallenberg tarjoaa harjoituksia unettomuuden ja rauhattoman mielen hoitoon kirjassaan Levollinen yö. Aivo-qigong 2 sisältää lisää harjoituksia Hallenbergin kehittämästä menetelmästä, joka yhdistää länsimaista aivotutkimusta ja perinteistä kiinalaista terveydenhoitoa.

Sami Lotilan kirja Pornotähti Cindy Sun kertoo Sini Paanasen tarinan kansainvälisen pornomaailman tunnetuimmaksi suomalaiseksi. Hauskoja ja hirveitä treffikokemuksia kokoava Maiju Markkasen ja Tero Tiittasen Taidankin tästä lähteä on jatkoa viime vuonna ilmestyneelle kirjalle Miten täältä pääsee pois.

Suomennettu tietokirjallisuus

Helmikuussa ilmestyvä Navalnyi ja Venäjän oppositio on kansainvälisen tutkijakolmikon, Jan Matti Dollbaumin, Morvan Lallouet’n ja Ben Noblen, kattava läpileikkaus Venäjän tunnetuimmasta mielipidevangista ihmisenä ja poliitikkona. Amerikkalaisen politiikan toimittajan Will Sommerin QAnon – Salaliittokultin ytimessä tarjoaa hyytävää tietoa vaarallisen kultin synnystä ja noususta. Palkittu israelilainen taloustieteilijä Oded Galor tarkastelee kirjassaan Ihmiskunnan nousu syitä vaurauden ja epätasa-arvon syntyyn maapallolla.

Alicia Keysin yhdessä Michelle Burfordin kanssa kirjoittama Matka minuksi on suositun R&B-laulajan rehellinen omaelämäkerta hänen taipaleestaan musiikkimaailman huipulle. Norjalaisen professorin Anne Sverdrup-Thygesonin viihdyttävä tietokirja Luonnon varassa – Lajien monimuotoisuus elämän suojelijana avaa monin kiinnostavin esimerkein ihmisen ja luonnon vahvaa mutta haavoittuvaista yhteyttä. Suositun mentaalivalmentajan Erik Bertrand Larssenin neljäs teos Vapaa esittelee viiden askeleen ohjelman parempaan elämään.

Saksalaisen Eva Eichin kirja Pakohuonemysteeri: Korpin varjo tarjoaa pakohuonejännitystä kirjan muodossa – leikkaa oikeat sivut auki ja ratkaise mysteeri!

