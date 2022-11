Bazarin kevään 2023 kirjojen uutuusluettelo on nyt julkaistu – vahva panostus hyvän mielen kirjoihin

Hyvän mielen kirjat

Bazar julkaisee ensi vuodesta lähtien joka kuukausi 1–2 hyvän mielen kirjaa. Tavoitteena on löytää uusia lukijoita maailmalla suosituille kirjailijoille ja tuoda esiin myös uusia kotimaisia tekijöitä. Hyvän mielen kirjat tarjoavat lukijalleen mukavaa ajanvietettä ja kaivattua hengähdystaukoa arjesta. Kirjat vahvistavat luottamusta siihen, että elämä kantaa ja että hyvän varaan kannattaa rakentaa. Vakaviakaan aiheita ei kaihdeta, mutta mukana on aina myös toivo. Kirjat jättävät lukijalleen hyvän mielen.

Kevään kirjoissa ovat mukana uutuudet suomalaisille jo tutuilta Jill Mansellilta ja Milly Johnsonilta mutta myös Katie Ffordelta ja Veronica Henryltä, joiden teoksia päästään viimein lukemaan ja kuuntelemaan myös suomeksi. He kaikki maailmalla tunnettuja brittikirjailijoita, joilta on ilmestynyt useita romaaneita ja joiden uutuusteokset kipuavat usein myyntilistojen kärkeen.

Jill Mansellilta ilmestyy kaksi romaania: Pitäisikö kertoa? on terävän dialogin lävistämä hyvän mielen tarina sisaruksista aikuisuuden aallokoissa, ja lämpimän humoristinen Silkkaa piknikkiä naurattaa ja itkettää juuri oikeissa kohdissa. Milly Johnsonin Rakkauden ilmansuunnat on kyynelkanavat avaava romaani täynnä sydäntä, sielua ja lämmintä huumoria.

Kevättä mielessä on Katie Fforden ihastuttavaan englantilaiseen maalaiskylään sijoittuva romaani, josta nauttii kuin herkullisesta leivoksesta. Veronican Henryn Kuinka rakastua kirjakaupassa lumoaa suloisella kirjakauppamiljööllä ja omalaatuisella henkilökaartillaan. Anna Larssonin ironisen hauskassa romaanissa Etusivun aineksia rauhallista elämää viettävä tukholmalaisnainen päätyy lööppeihin amerikkalaisen filmitähden salarakkaana.

Meri Savonen on palkittu laulunsanoittaja, jonka esikoisromaanissa Amandan kolme kesää neljääkymmentä lähestyvä nainen joutuu miettimään uudestaan unelmaansa omasta perheestä. Seurustelusalaliitto aloittaa aiemmin kaksi trilleriä julkaisseen Ilona Tuomisen hilpeän ja hyväntuulisen Kortteli-sarjan, joka kertoo turkulaisen puutaloyhteisön elämästä.

Kotimainen kaunokirjallisuus

Suositusta Hautalehto-dekkarisarjastaan kuuluisan Christian Rönnbackan Henna Björk: Jahti on elokuvamaisen toiminnallisen, ihmiskauppaan ja veritimantteihin liittyvän rikosromaanisarjan toinen osa. Tammikuussa ilmestyvä Kale Puontin Fadi on vakuuttavan realistisen Pasilan Myrkky -sarjan viides osa, jossa huumekauppaan kytkeytyy terrorismi. Palkitun rikostoimittajan Rebekka Härkösen esikoisromaani ja Suuna Walta -dekkarisarjan koukuttava avaus Prinsessamekko kertoo hektisestä uutistoimituksesta ja valtaapitävien likaisista leikeistä.

Yli 2,5 miljoonan myydyn kirjan rajapyykin ohittaneen Juha Vuorisen kesäkuussa ilmestyvä Puerto Anús on dekkarigenreä parodioivan DikDek-romaanisarjan viides osa. Jori Reijulan humoristisen romaanitrilogian toisessa osassa Tähtipylly mustasukkaisuuden piru ottaa vallan kuopiolaisessa kotitaloudessa.

Tilhi-romaanillaan debytoineen Karoliina Niskasen vaikuttavassa uutuusromaanissa Muamo kahden erilaisen äidin – karjalaisen evakon ja taiteilijaäidin kasvattaman ruotsalaisnaisen – tarinat kietoutuvat toisiinsa sodan varjoissa.

Suomennettu kaunokirjallisuus: lukuromaanit

Kevään yksi odotetuimmista teoksista ilmestyy 11. toukokuuta, kun maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseen Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -sarjan päätösosa Atlas, Papa Saltin tarina ilmestyy suomeksi samanaikaisesti alkuperäisteoksen kanssa. Romaanin on Rileyn kuoleman jälkeen viimeistellyt hänen poikansa Harry Whittaker. Yli miljoonan kirjaa Suomessa myyneen Lucinda Rileyn tuotannosta julkaistaan myös rikosmysteeri Kuolema sisäoppilaitoksessa, joka on täynnä synkkiä salaisuuksia ja taattua brittitunnelmaa.

Lukijoiden suosikiksi Uusi Seelanti -sarjallaan nousseen Sarah Larkin uusi sukusaaga ja Jamaika-sarjan aloitusosa Tuhansien lähteiden saari vie Karibian merensinisiin maisemiin. Laura Baldinin Unelma kauneudesta on historiallinen lukuromaani legendaksi nousseen kosmetiikkakuningatar Estée Lauderin elämästä. Pompeijiin ja aikaan ennen ajanlaskun alkua sijoittuvan historiallisen trilogian elämää sykkivä avausosa Sudenluola on brittikirjailija ja -toimittaja Elodie Harperin esikoisteos.

Sophie Irwinin hurmaavan yllätyksellinen esikoisromaani Seurapiirineidon opas onnenongintaan kertoo kunnianhimoisesta neidosta, joka on päättänyt vetää nenästä koko Lontoon seurapiirejä 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Kerri Maherin Pariisin kirjakauppias antaa lukijalle pääsyn kenties maailman kuuluisimman kirjakaupan, Shakespeare and Companyn, vaiheisiin kuvankauniissa Pariisissa ja saa rakastumaan uudelleen kirjallisuuteen.

Suomennettu kaunokirjallisuus: jännitysromaanit

Piinaavista trillereistään suomalaisillekin lukijoille tutuksi tulleen Sebastian Fitzekin Soittolista koukuttaa tarinalla kidnapatusta teinistä ja listasta kappaleita, jotka ovat ainoa vihje hänen olinpaikkaansa.

Eteläkorealaisen Gu Byeong-Mon Nainen ja veitsi on huikaisevan jännittävä toimintatrilleri normeista poikkeavasta palkkamurhaajasta: naisesta, jonka eläkepäivät lähestyvät yksi ruumis kerrallaan. Kuuluisan astronautin Chris Hadfieldin esikoisjännäri Apollo-murhat laukaisee lukijan avaruuteen keskelle kuolettavaa kissa ja hiiri -leikkiä. Yksi meistä katoaa on brittikirjailija Fiona Bartonin neljäs suomennettu psykologinen trilleri uneliaasta rantakylästä, jossa salaisuudet eivät säily haudattuna pitkään. Amerikkalaisen Jessa Maxwellin jännäri Kultainen lusikka sijoittuu tosi-tv:n kulisseihin ja tarjoilee murhan ripauksella kanelia.

Kanadalaisen menestyskirjailijan Louise Pennyn hurmaavan Three Pines -sarjan yhdeksäs osa Särö pimeydessä kutsuu selvittämään salaperäisen julkisuuden henkilön katoamista. Loch Down Abbey on Beth Cowan-Erskinen tunnelmallinen suljetun paikan murhamysteeri, joka vie sukukartanoon Skotlannin ylämaille.

Tietokirjallisuus

Tulivuorikaupunki Kongossa on Marjo Mäenpään kertomus elämästään avustustyöntekijänä luonnonkauniissa ja vastakohtien täyteisessä Goman kaupungissa Afrikan suurten järvien alueella.

Naistenpäivänä 8.3. ilmestyvä muistelmateos Zarifa – Naisen taistelu Afganistanissa kertoo Zarifa Ghafarin rohkeasta taistelusta ihmisoikeuksien puolesta ääri-islamisteja vastaan. Elämän oppitunteja koirilta ja ihmisiltä on syöpään sairastuneen eläinlääkärin Renee Alsarrafin liikuttava ja ajatuksia herättävä muistelmateos työstä syöpäsairaiden eläinten parissa.

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseen KonMari-metodin kehittäjän Marie Kondon nelivärikuvitettu uutuus Kurashi – Iloa säkenöivä elämä laittaa järjestykseen koko elämän. Aiemmin Mielen yhteydet -kirjan kirjoittanut Johann Hari kertoo uutuuskirjassaan Kadonnut keskittymiskyky, miksi nykyihmisen on aina vain vaikeampaa keskittyä.

Will Smithin ja Mark Mansonin kirjoittama Will on rohkea ja inspiroiva kuvaus pelokkaan pojan matkasta Länsi-Philadelphian rosoisilta seuduilta Hollywoodin valokeilaan ja maailmantähdeksi. Koskettava elämäkerta George Michael: Elämä kertoo legendaarisen supertähden, vuonna 2016 menehtyneen laulajan ja lauluntekijän koko tarinan James Gavinin kokoamana. Palkitun journalistin Tina Brownin tietokirja Windsorien vaietut totuudet kertoo asiantuntevasti Britannian kuninkaallisen perheen elämän käänteistä.

Gareth Mooren Edgar Allan Poen aivopähkinät sisältää tunnetun kauhukirjailijan hengessä laadittuja hyytäviä ja kiehtovia arvoituksia. Christian Rönnbackan taatusti erilainen äänikirja Nuku, perkele! rauhoittaa ja edistää nukahtamista, jos pitää enemmän sahaamisen rohinasta kuin tuulensuhinasta.

Selaa kevään 2023 uutuusluetteloa tästä.

Kirjojen tarkat ilmestymispäivät löytyvät verkkosivuiltamme.

