Beatles-fanien suosikkitapahtuma tekee paluun – Tampere-talo julkaisi uutta ohjelmistoa

Tampere Beatles Happening tekee paluun – tällä kertaa Tuulensuun Palatsissa Tampereen Hämeenkadulla. Festivaalia vietetään viikonloppuna 18.–20. elokuuta.

Tampere Beatles Happening juhlistaa englantilaista The Beatles -yhtyettä, jota pidetään yleisesti kaikista vaikutusvaltaisimpana rock-yhtyeenä maailmassa. Festivaali järjestettiin Tampere-talossa kahdeksan kertaa vuosina 2010–2017, jolloin se keräsi vuosittain yhteen tuhansia The Beatles -yhtyeen musiikin ystäviä ympäri Suomen ja maailman.

”Muutaman vuoden tauon jälkeen meillä on suunnaton ilo julkistaa Tampere Beatles Happening, ainakin vielä kerran. Puitteet vanhassa 1920-luvun elokuvateatterissa Tuulensuun Palatsissa ovat kuin luodut The Beatlesin musiikille ja seminaareille, joiden puhujavieraat tulevat suoraan yhtyeen tarinan ytimestä”, kertoo tapahtuman taiteellinen johtaja Mikko Kangasjärvi.

Festivaalilla esiintyvät kotimaiset yhtyeet Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band, Jussi Syren & The Groundbreakers, Beat Less sekä She’s Leaving Home. Lisäksi mukana ovat kansainväliset asiantuntijavieraat Kenneth Womack Yhdysvalloista ja Chris Thomas Iso-Britanniasta. Womack on kirjoittanut kymmeniä kirjoja yhtyeestä ja Thomas työskenteli George Martinin alaisuudessa ”White Album” -pitkäsoiton äänityksissä vuonna 1968. Festivaalille voi ostaa kaikki tapahtumat sisältävän festivaalipassin tai yksittäisiä lippuja.

Monipuolinen tapahtumasyksy

Tampere-talon syksyn ohjelmistossa on luvassa kovia kansainvälisiä artisteja. Espanjalainen flamencokitaravirtuoosi Santiago Lara esiintyy Pienessä salissa 22. syyskuuta ja yhdysvaltalainen rockyhtye Rival Sons Isossa salissa 21. marraskuuta. Laulaja Whitney Houstonin musiikkia ja elämää juhlistava Whitney – Queen of the Night -tribuuttishow saapuu Isoon saliin 14. joulukuuta.

Lontoon West Endissä ja maailmankiertueella hurmannut The Simon & Garfunkel Story nähdään Isossa salissa 30. marraskuuta. Immersiivinen ja konserttimainen teatteriesitys kertoo folk-rock-duo Paul Simonin ja Art Garfunkelin tarinan, ja mukana ovat kaikki hittibiisit, kuten “The Sound of Silence”, “Mrs Robinson” ja “Bridge Over Troubled Water”.

Nostalgian ystäviä hemmotellaan myös kotimaisin voimin: Ami Aspelund esiintyy Pienessä salissa 4. marraskuuta ja Pirkko Mannola ja Eino Grön Isossa salissa 5. marraskuuta. Tv:stäkin tuttu Osmo Ikonen kutsuu Pienen salin konserttiin vieraakseen kitaravirtuoosi Petteri Sariolan 27. syyskuuta.

Tampereen kimaltavimmat pikkujoulut vietetään Tampere-talossa loistokkaiden burleskiartistien seurassa, kun kuudetta kertaa järjestettävä Burlesque Exposé tuo Pieneen saliin säihkettä ja glamouria 25. marraskuuta. Joulutunnelmaan päästään myös Aron & Cool Companyn Merry Christmas Show’n myötä Pienessä salissa 13. joulukuuta sekä Anna Erikssonin Gloria-joulukonsertissa Isossa salissa 17. joulukuuta.

Tuulensuun Palatsin keikkakalenteri täydentyy laulaja Johanna Förstin & Nokia Big Bandin jazz- ja swing-helmiä pursuavalla konsertilla 22. syyskuuta. Tuulensuun Palatsin estradilla päästään nauttimaan myös improvisaatioteatterista, kun teatterilavoilta, elokuvista ja tv:stä tutut Minttu Mustakallio ja Ville Virtanen tuovat Minttu sekä Ville -improvisaatioduettonsa Tampereelle 8. joulukuuta. Improvisoidussa ilottelussa näyttelijät keksivät yleisön antamista aiheista erilaisia sketsejä, tarinoita, runoja, laulunumeroita, puheita ja näytelmäkohtauksia.

Tampere-talon tuleva ohjelmisto täydentyy loppukevään aikana. Tutustu ohjelmatarjontaan täällä.

Lisätiedot

Suvi Leinonen

Ohjelma- ja liiketoimintajohtaja

Tampere-talo Oy

Puh. +358 3 243 4031

suvi.leinonen@tampere-talo.fi

Median liput ja haastattelupyynnöt

Elsa Vähänen

Viestintäasiantuntija

Tampere-talo Oy

Puh. +358 40 5512 739

elsa.vahanen@tampere-talo.fi