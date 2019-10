Beely-auton hankkiminen on vastuullisempi vaihtoehto

Julkaisuvapaa 31.10.2019. Beely on tuore suomalainen autoilun palvelukonsepti yksityishenkilöille. Uudet Beely-auton hankkivat asiakkaat voivat nyt osallistua hyviin ilmastotekoihin yksinkertaisella tavalla, sillä autojen hiilidioksidipäästöt kompensoidaan Beelyn rahoitusyhtiökumppanin päästökompensaatio-ohjelman kautta.

Kun uusi asiakas ottaa Beely-autolleen vakuutuksen LähiTapiolassa tai Turvassa, auton hiilidioksidipäästöt kompensoidaan YK:n kompensaatiomallin kautta ilman asiakkaalle koituvia lisäkustannuksia.

"Sitran tänä keväänä tekemän 'Resurssiviisas kansalainen' -seurantatutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia suomalaista tarvitsee autoa arjen sujumisen varmistamiseksi. Kaksi kolmasosaa haastatelluista piti vastuullisia valintoja tärkeinä omassa arjessaan. Nykyisen ilmastoahdistuksen valossa moni voikin potea huonoa omaatuntoa myös auton käytöstä", Beelyn toimitusjohtaja Pertti Pigg toteaa.

Beely on kiinteään kuukausimaksuun perustuva fiksumpi tapa hankkia auto. Se on myös vastuullisempi vaihtoehto, sillä Beelyn kautta hankittavat autot ovat lähes uusia, päästöteknologioiltaan moderneja autoja. Näin edesautetaan autokannan uudistumista ja ympäristökuormituksen keventämistä. Suomessa ajetaankin selvästi vanhemmilla autoilla kuin EU-maissa keskimäärin: liikenteessä olevien autojen keski-ikä on maassamme noin 12 vuotta.

"Olemme iloisia tästä ainutlaatuisesta yhteistyöstä Beelyn rahoitusyhtiökumppanin kanssa. Pienillä teoilla saadaan lisää vastuullisuutta autoiluun liittyviin ilmastovaikutuksiin", Pigg sanoo lopuksi.

Lue lisää: www.beely.fi

https://media.sitra.fi/2019/07/10170601/resurssiviisas-kansalainen-2019-kyselytutkimuksen-tulokset.pdf