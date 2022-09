Bella Forsgren: Tasa-arvopoliittinen selonteko antaa suuntaviivat vuosikymmenen loppuun saakka

Forsgren totesi Suomen sokean pisteen olevan sukupuolittunut väkivalta.

“Me olemme maa, jossa naisia kuolee lähisuhdeväkivallan ja seksuaalisen väkivallan vuoksi. Lähes joka toinen suomalaisnainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa viidentoista ikävuoden jälkeen. Sukupuolittunut väkivalta rakentuu yhteiskunnan väkivaltakulttuurille sekä patriarkaalisille valtarakenteille. Se rakentuu epätasa-arvon perinteelle, jossa naiset ja miehet ovat olleet eri arvoisia”

“Siinä maailmassa myös poikien ja miesten liikkumatila sukupuolen ilmaisussa on ahdas, eikä se palvele ketään. Enemmistö yhteiskunnan syrjäytyneistä on nuoria miehiä. Koulupolun katkeamisen lisäksi tulee purkaa muita nuoria miehiä syrjäyttäviä rakenteita. Suomessa sukupuolten erot lukutaidossa ovat OECD-maiden suurimmat. Siksi erityisesti poikien lukutaitoa on tuettava”, Forsgren jarkoi.

Forsgren kehui puheessaan hallituksen tekemään perhevapaauudistusta, joka vie järjestelmää tasa-arvoisemmaksi. Vaaditaan kuitenkin myös kulttuurin muutosta.

“Hallituksen tekemä perhevapaauudistus keventää naisten hoivavastuuta ja vahvistaa isien oikeutta rakentaa syvä suhde lapsiinsa ja olla kotona. Uudistukselle on kasattu isoja odotuksia, jotka toteutuvat kuitenkin käytännössä vain, jos tarvittava kulttuurinen muutos työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa toteutuu”

Forsgren totesi, että tällä hallituskaudelaa on otettu tärkeitä askeleita oikeaan suuntaan tasa-arvon toteutumiseksi, mutta tehtävää on edelleen.0o

“Uusi translaki on erittäin kaivattu uudistus ja onneksi se saapuu pian eduskunnan käsiteltäväksi. Vihreät olisivat olleet valmiit vielä kunnianhimoisempaa uudistukseen, mutta jo hallituksen esitys on tärkeä askel eteenpäin”.