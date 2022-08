Ben & Jerry’s yhdistää voimansa Tony’s Chocolonelyn kanssa tehdäkseen suklaasta 100 % orjatyöstä vapaata

Taustatietoa toimittajille

Tony’sin viisi hankintaperiaatetta:

Siirtymä täysin jäljitettävissä oleviin kaakaopapuihin.

Tavallista paremman hinnan maksaminen kaakaopavuista, minkä ansiosta viljelijät voivat tulla toimeen elinkeinollaan.

Osuuskuntien vahvistaminen, jotta kaakaonviljelystä tulisi ammattimaista, turvallista ja kestävää. Yleistasolla tämä tarkoittaa sitä, että viljelijöiden asema on vahva ja viljelijöillä on valtaa poistaa arvoketjussa vallitsevat rakenteelliset eriarvoisuudet.

Pitkäaikainen sitoutuminen hankintaan, joka turvaa viljelijöiden tulotason ja auttaa heitä investoimaan elinkeinoonsa.

Viljelijöiden valmentaminen kaakaoviljelmän tuottavuuden ja laadun parantamisessa sekä maanviljelytietämyksen lisääminen.





Ben & Jerry’s

Ben & Jerry’sin perustivat koulukaverukset Ben Cohen ja Jerry Greenfield vuonna 1978 ja yritys on siitä asti valmistanut herkullista jäätelöä. Heidän tavoitteenaan on (ja on aina ollut!) tehdä parasta mahdollista jäätelöä mahdollisimman reilusti. Kaikkien jäätelöidemme raaka-aineet ovat reilun kaupan sertifioimia, kuten sokeri, kaakao, vanilja, banaanit, kahvi, mantelit ja kookos. Lisätietoja liiketoimintatavoistamme on osoitteessa www.benjerry.co.uk.



Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely on suklaata valmistava vaikuttajayritys. Tony's Chocolonely asettaa sosiaalisen vaikuttavuuden voittojen edelle visionaan tehdä suklaasta 100 %:sti orjatyöstä vapaata. Eikä se koske vain Tony's Chocolonelyn omia suklaita, vaan kaikkia suklaita koko maailmassa.

Yrityksen perusti vuonna 2005 kolme hollantilaisen TV-ohjelman ‘Keuringsdienst van Waarde’ toimittajaa havaittuaan, että maailman suurimmat suklaan valmistajat ostivat kaakaota plantaaseilta, jotka toimivat lapsityövoiman ja modernin orjuuden varassa.

Sen jälkeen Tony’s Chocolonely on panostanut suklaateollisuuden eriarvoisuudesta tiedottamiseen ja sen hävittämiseen. Tony’s Chocolonely johtaa esimerkillään ja rakentaa suoria pitkäaikaisia suhteita kaakaonviljelijöihin Ghanassa ja Norsunluurannikolla. Yritys maksaa kaakaosta tavallista korkeampaa hintaa ja tekee yhteistyötä viljelijöiden kanssa, jotta modernin orjuuden ja lapsityövoiman käytön juurisyyt saadaan poistettua.

Tony’s Chocolonely haluaa inspiroida koko suklaateollisuutta tekemään suklaasta 100 %:sti orjatyöstä vapaata. Yrityksen mielestä vastuullisen liiketoiminnan on oltava sääntö, ei poikkeus. Tony’s Chocolonelyn brändistä on tullut yksi Alankomaiden markkinajohtajista ja sen suklaita on nyt saatavana melkein kaikkialla maailmassa. Yritys toimii Alankomaissa, USA:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa, Belgiassa ja Ruotsissa.

Tony's Chocolonelyllä on B-Corp ‑vastuullisuussertifikaatti ja reilun kaupan sertifikaatti.

Lisätiedot

Riia Rantala, Spalt PR

riia.rantala@spaltpr.com

+358 50 416 3466