Beneteau on ensi vuonna tuomassa päästöttömän sähkömoottorin kysytyimpään purjevenemalliinsa tehdasvarusteena

– Kuusi kilowattia vastaa nimellisesti kymmenen hevosvoiman (hv) tehoa. Sähkömoottorissa on kuitenkin parempi hyötysuhde kuin polttomoottorissa, ja vääntömomentti on heti käytettävissä, joten käyttöominaisuuksiltaan moottori vastaa mielestäni hyvinkin 15 hevosvoiman vakiomallin dieselmoottoria, Beneteau-purjeveneiden maahantuoja Antti Saarisalo Ajola Yachtsista kuvaa.





Optimaalinen saaristo- ja järviolosuhteisiin, joissa päivämatkat ovat lyhyitä

Käytännön matkoiksi muutettuina numerot tarkoittavat, että yhdellä latauskerralla ja yhdellä vakioakulla moottorilla on mahdollista ajaa noin 3 tuntia, tupla-akulla yhteensä noin 6 tuntia vauhdin ollessa noin 4 solmua. Optiminopeus on siis hieman pienempi kuin esimerkiksi vastaavalladieselmoottorilla, jossa se on luokkaa 5,5 solmua. Mikäli sähkömoottorilla haluaa kulkea maksimietäisyyden, matkanopeus voi olla hieman pienempikin ja päinvastoin.

Valmistaja on arvioinut, että sähkömoottorilla varustettu Oceanis 30.1 on optimaalinen saaristo- ja järviolosuhteisiin, joissa päivämatkat ovat lyhyitä.

Moottori on hyväksytty käytettäväksi C-kategoriaan luokitelluissa vesikulkuneuvoissa. Käytännössä se kattaa sisävedet ja suojaisat rannikkoalueet, joissa merkitsevä aallonkorkeus on enintään kaksi metriä ja tuulen voimakkuus kohtalaista. Kategoria on sama kuin veneen 15 hv vakio-dieselmoottorilla, eli avomeripurjehdukseen ne eivät sovellu. Veneeseen on saatavissa tarvittaessa myös isompi, 21 hv diesel-moottori, joka on hyväksytty B-kategoriaan ja se soveltuu käytettäväksi siten myös Itämeren ulkopuolella avomeriolosuhteissa.





Hiljaisuus, päästöttömyys ja tarkka tehonsäätö verrattuna polttomoottoriin

Vastapainoksi polttomoottoria hieman pienemmälle kapasiteetille Oceaniksen sähkömoottori tarjoaa hiljaisuutta, päästöttömyyttä, tarkkaa ja nopeaa tehon säätöä sekä suunnan vaihtoa, kun veto on eteen- tai taaksepäin.

– Sähkömoottorissa ei ole vaihdetta, jota kytketään, toisin kuin mekaanisessa dieselmoottorissa, jossa on sekä vaihde että kytkin. Tässä moottori on suorana akselin jatkeena. Suunnanvaihdossa ei tarvitse varoa kytkintä, vaan sen voi tehdä tehdä reippaalla kaasulla, Saarisalo sanoo.

Käytettävyys on sähkömoottorissa kaikin puolin omaa luokkaansa. Moottori on äänetön ja välittömästi käyttövalmis. Siinä ei tarvitse odottaa hehkutusta, kuten dieselmoottorissa, tai nykiä narusta käyntiin, kuten perämoottorissa. Päästöttömyys yhdistettynä äänettömyyteen tekee sähkömoottorista erityisen toimivan herkässä saaristo- ja sisävesiympäristössä.





Virta päälle ja saman tien matkaan

– Se vaan on niin uskomattoman hienoa, kun ei tarvitse mitään manoovereitä tehdä. Virta päälle ja pedestaalissa olevasta kahvasta vain kääntää, eikä tarvitse pelätä, käynnistyykö moottori vai ei, Saarisalo sanoo.

Beneteaun purjevenemalleista myös pienemmät Firstit, kuten viime kesänä lanseerattu First 24, ovat saatavissa sähkömalleina, mutta sähköperämoottorilla. Muutaman kilon kevyempi moottori on niissä selkeä etu, joka tuo lisää nopeutta. Oceanis 30.1 -purjeveneessä paino riippuu valitusta akkukapasiteetista ja voi sen vuoksi olla samaa luokkaa kuin polttomoottorissa polttoaineineen.





Akusto ei haukkaa säilytystilaa, etuna on myös huollon vaivattomuus

Valmistajalta saatujen tietojen mukaan Oceanis 30.1:n akusto sijaitsee samassa tilassa, missä vakioveneessä olisi polttoainetankki, eli avotilan säilytyslokeron pohjan alla. Akusto ei siis vie veneestä säilytystilaa. Sähkömoottorin ohjauselektroniikka ja itse moottori on sijoitettu moottoritilaan, mikä sekin on väljempi kuin dieselmoottoreilla varustetuissa veneissä.

Sähkömoottorin etuja on myös huollon vaivattomuus, kun esimerkiksi moottorin ja vaihteiston öljyistä ja jäähdytysnesteistä ei tarvitse huolehtia. Ainoastaan akselitiivisteet on on hyvä tarkistaa vuosittain kuten dieselmoottoreissakin, ja vaihdettava 10–20 vuoden välein.