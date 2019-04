Best-Caravan Oy uudistaa hallintoaan 1.5.2019 alkaen

Suomen merkittävin matkailuajoneuvoketju Best-Caravan Oy uudistaa hallintoaan. Yrityksen pääomistaja Lasse Sorvari siirtyy syrjään toimitusjohtajan tehtävästä ja ottaa vetovastuun myynnin kehityksestä. Yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Marko Niskanen ja hallituksen puheenjohtajana aloittaa Terho Kalliokoski. Yhtiön omistussuhteisiin ei muutoksilla ole vaikutusta, tarkoituksena on ainoastaan vahvistaa eri osa-alueiden toimintaa ammattitaitoisella ja motivoituneella henkilöstöllä.

Best-Caravan Oy on 2003 perustettu matkailuajoneuvoalan yritys, jolla on toimipaikkoja kuudella paikkakunnalla. Yritys työllistää tällä hetkellä 60 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 38 milj. euroa. Yrityksen pääomistaja on Lasse Sorvari, vähemmistöosuuden omistavat ovat myös yrityksen henkilökuntaan kuuluvia henkilöitä.



Muutosten taustalla antaa vastuuta ammattilaisille



“Nämä henkilöstömuutokset on tehty minun esitykseni pohjalta”, kertoo Lasse Sorvari. “Tunnen olevani parhaimmillani voimakkaan kehityksen ja muutoksen toteuttajana. Best-Caravanin seuraavan strategiakauden tavoitteiden sujuva eteneminen ja toiminnan laadun varmistaminen vaativat pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintatapaa. Hallituksen jäsenenä pystyn myös vaikuttamaan aitiopaikalta yhtiön tulevaisuuden suunnitteluun”, toteaa Sorvari. “Palaan tavallaan juurilleni ja otan vastuulleni lähinnä sydäntäni olevan asian, ajoneuvomyynnin kehittämisen”, Sorvari jatkaa. “Yrityksen luotsaaminen kasvun ja muutosten läpi on työtä jonka osaan parhaiten. Best-Caravanin kasvettua nykyiseen kokoonsa haluan ojentaa ohjat ammattilaisille, jotka ovat tottuneet viemään yrityksiä hallitusti ja kurinalaisesti eteenpäin”, sanoo Sorvari.

Uudella toimitusjohtajalla menestyksekäs yrittäjähistoria

Best-Caravanin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Marko Niskanen. Yrittäjähistorian omaava Niskanen tunnetaan pitkäjänteisenä kehittäjänä, jolla on historiaa rakennusteollisuudesta sekä vähittäiskaupasta.

“Olen saanut yli neljän vuoden ajan seurata Best-Caravanin toimintaa hallituksesta käsin sekä yhtiön sisäisissä koulutuksissa”, Niskanen kertoo. “Ilahduttavaa on ollut nähdä kulttuuri, joka yritykseen on syntynyt. Sille ominaista on kaikilla yrityksen osa-alueilla löytää ratkaisuja asiakkaiden parhaaksi, hallituksessa olemme sparranneet johdon strategiatyötä”, Niskanen jatkaa. “Siinä olemme pohtineet miten palvelemme Best-Caravanin asiakkaita tulevaisuudessa. Tulevaisuus näyttää hyvältä ja innostavalta eikä maailma ole vielä valmis. Siitä on oiva osoitus Best-Caravanin kehittämä hiilijalanjäljen hyvitys yhdessä Suomen nuorten kanssa. Tällaista kehitystä haluan olla osaltani edistämässä”, toteaa Niskanen.

Hallituksen puheenjohtajaksi kaupan alan rautainen ammattilainen

Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin tarttuu Terho Kalliokoski. Hän on kaupan alan ammattilainen, joka tunnetaan 33 vuoden urastaan Keskon palveluksessa. Hän on toiminut mm. Keskon varatoimitusjohtajana vastuullaan rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä Ruokakesko Oy.n toimitusjohtajana.

“Olen erittäin innostunut uudesta roolistani Best-Caravanin toiminnassa”, Kalliokoski sanoo. “Hallituksen jäsenenä olen saanut nähdä yrityksen kasvun alan markkinajohtajaksi. Nyt pääsen toteuttamaan yrityksen strategian mukaisia uusia liiketoimintakonsepteja yhdessä Best-Caravanin osaavan henkilökunnan kanssa”, toteaa Kalliokoski.