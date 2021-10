Bestsellerkirjailija Jonathan Franzenin odotettu romaani Crossroads on ilmestynyt – ja saanut ylistäviä arvoita maailmalla

Perheen isä Russ, esikaupunkiseurakunnan pappi, on valmis lähtemään ilottomasta avioliitostaan – jollei sitten hänen vaimonsa, älykäs ja henkevä mutta tasapainoton Marion lähde ensin.

Perheen vanhin poika Clem on palaamassa kotiin collegesta täynnä moraalista ehdottomuutta. Perheen tytär Becky, lukionsa valoisa tähti alkaa kyllästyä kunnollisuuteensa kun taas superälykäs pikkuveli Perry on päättänyt tulla paremmaksi ihmiseksi ja lopettaa kannabiskaupan, jolla on rahoittanut omaa pilvenpolttoaan.

Franzen yhdistää lempeän koomisen aineksen henkilöidensä jopa raastavaan yksinäisyyteen ja keskinäiseen väärinymmärrykseen. Henkilöhahmot ovat vivahteikkaan eläviä, heidän pyrintönsä armottoman tarkasti nähtyjä.

***

Kirjan suomennos on Raimo Salmisen.

***

Jonathan Franzen (s. 1959) on yksi Yhdysvaltojen arvostetuimmista ja myydyimmistä nykykirjailijoista. Hänen romaaninsa Muutoksia (2001) voitti National Book Awardin. Seuraavat romaanit, vuonna 2011 suomeksi ilmestynyt Vapaus sekä vuonna 2015 suomeksi ilmestynyt Purity olivat pitkään myyntilistojen kärjessä ja saivat useita palkintoja ja palkintoehdokkuuksia. Romaanien lisäksi osin New Yorkissa, osin Kaliforniassa asuva Franzen on julkaissut esseekirjoja.