Betonipumppaus Laatikainen Oy on ostanut Jyväskylän Betonipumppaus Oy:n

Betonipumppaus Laatikainen Oy

Betonipumppaus Laatikainen Oy on betoni- ja rakennusalan monipuolisia palveluja kaikenkokoisille työmaille tarjoava yritys. Betonipumppaus Laatikainen on perustettu vuonna 1997. Sen toimipisteet sijaitsevat Nurmijärvellä Karhunkorven teollisuusalueella, Tampereella Ruskon teollisuusalueella sekä Jyväskylässä Seppälänkankaalla. Betonipumppaus Laatikaisen palveluksessa on 25 henkilöä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2021 oli 11,4 M€.

Betonipumppaus Laatikainen toimii emoyhtiönä Betoni Laatikainen Oy:lle, Lattia Laatikainen Oy:lle sekä Laatikainen Infra Oy:lle. Yhtiöillä on palveluksessaan yhteensä 75 alan ammattilaista. Yhtiöiden kokonaisliikevaihto oli vuonna 2021 noin 20 M€. Betonipumppaus Laatikainen Oy:n toimitusjohtajana toimii Seppo Laatikainen.

Jyväskylän Betonipumppaus Oy

Jyväskylän Betonipumppaus Oy on perustettu vuonna 1983. Perinteikäs ja merkittävän aseman alalla saavuttanut yritys on tarjonnut Jyvässeudun alueella anturoiden, lattioiden, siltojen sekä erikoiskohteiden betonin pumppauksia. Yrityksen palveluksessa on viisi alan ammattilaista tehden liikevaihtoa vuonna 2021 noin 600 tuhatta euroa. Jyväskylän Betonipumppaus Oy:n toimitusjohtajana toimi Timo Ruuska.