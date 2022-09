Beyond Retro laajentaa Suomeen: "Olemme vaikuttuneita Suomen edistyksellisyydestä kestävässä kehityksessä"

2022 on erityinen vuosi Beyond Retrolle. Beyond Retro juhlistaa 20. juhlavuottaan ja laajentaa samalla ensimmäistä kertaa moneen vuoteen uudelle markkina-alueelle – Suomeen. Vintage-muodin edelläkävijänä tunnettu yritys avasi ensimmäisen kauppansa Lontoon Cheshire Streetille vuonna 2002 ja on sittemmin kasvanut kansainväliseksi menestystarinaksi 15 myymälällään ja suositulla verkkokaupallaan.

”Suomi on ollut osa suunnitelmiamme jo pidempään. Olemme olleet vaikuttuneita Suomen edistyksellisyydestä kestävän kehityksen saralla”, kertoo Kate Peters, Beyond Retron vähittäismyynnistä vastaava johtaja.

Helsingin myymälän avaaminen on osa Beyond Retron laajempaa kasvusuunnitelmaa. Yritys laajentaa nyt ensimmäistä kertaa Ison-Britannian ja Ruotsin ulkopuolelle.

”Tämä on uusi vaihe Beyond Retrolle, joka on osa maailman suurinta kierrätysyhtiötä, Bank & Vogueta. Olemme luoneet kansainvälisen järjestelmän, joka mahdollistaa kierrätyksen ja kiertotalouden hyödyntämisen maailmanlaajuisella tasolla. Olemme innoissamme päästessämme tuomaan vastuullista muotia laajemmalle yleisölle”, Peters jatkaa.

Beyond Retron ydinarvoihin lukeutuu yhteisöllisyys, ja sille on tärkeää juhlistaa jokaisen alueen ainutlaatuisuutta. Se on ollut perustamisestaan lähtien keskeinen brändi erilaisille alakulttuureille ja läsnä paikallisissa luovien ihmisten yhteisöissä.

”Toivomme olevamme hyvä lisä jo olemassa olevaan second-hand- ja vintage-kenttään. Haluamme todella vaikuttaa paikalliseen vastuullisuustekemiseen jokaisella markkina-alueella, jolla toimimme. Odotamme Helsinkiin laajentumista ja uudesta yleisöstä inspiroitumista innolla”, kuvailee Peters.

Beyond Retro toivottaa suomalaiset tervetulleeksi lokakuun lopussa lähes 300-neliöiseen myymäläänsä Kauppakeskus Forumiin, keskelle Helsinkiä. Kasvavan Beyond Retro -yhteisön luontevaksi kohtaamispaikaksi tähtäävässä myymälässä tulee olemaan tilaa yli 7 000:lle huolellisesti valikoidulle vintage-vaatekappaleelle.

Beyond Retro on vakiinnuttanut asemansa second-hand-kentällä tarjoamalla laajan valikoiman tarkasti valikoitua vintagea. Se tunnetaan kaikkein metsästetyimpien vintage-kategorioiden, kuten denimin, nahkan, joukkuetakkien ja muiden trendituotteiden aarreaittana, josta on mahdollista tehdä todellisia löytöjä. Beyond Retron suosion takana on vintage-intoilijoista koostuva omistautunut tiimi, jonka työnä on kartoittaa trendejä ja valikoida myymälöihin halutuimmat vaatekappaleet.

Beyond Retro avautuu Kauppakeskus Forumiin Helsinkiin lokakuun lopulla.

Taustatietoa Beyond Retrosta:

