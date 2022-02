Big Screen Gaming mahdollistaa konsolipelien pelaamisen Finnkinon valkokankailla

Big Screen Gaming on juurikin sitä miltä kuulostaa – voit pelata suosikkikonsolipeliäsi suurelta valkokankaalta nautittuna Finnkinon teattereissa. Näytöksen voi ostaa enintään 10 hengelle ja mukaan tarvitaan HDMI-liitännällä varustettu pelikonsoli sekä langattomat ohjaimet. Pelisessio on mahdollista ostaa Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa sekä Lappeenrannassa.

Omia pelisessioita on tarjolla sunnuntai-illasta torstaille ja se tulee varata vähintään viikkoa edeltävänä sunnuntaina eli esim. ma 21.2. näytökset ovat myynnissä su 13.2. saakka. Näytösajat ovat nähtävissä verkkosivuilla ja oston voi tehdä suoraan verkkokaupassa. Leffasalin saa kokonaan omaan pelikäyttöön 230 € hintaan ja maksaessa voi hyödyntää nykyään myös Finnkinon sarjalippuja. Jos seurueessa on mukana alle 15-vuotiaita pelaajia, on mukana oltava yksi täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Kuten omien leffanäytösten osalta, myös gaming-näytöksiin voi tilata tarjoiluja ennakkoon Finnkinon ennakkotilausvalikoimasta. Myös paikan päältä ostettavasta anniskelutarjonnasta on mahdollista nauttia pelisessioiden aikana salissa, mikäli kaikki osallistujat ovat yli 18-vuotiaita, sekä myös ennen ja jälkeen pelin teatterin baarialueella.

“Haluamme jatkuvasti kehittää palveluitamme ja tuoda uusia sisältöjä asiakkaillemme. Big Screen Gaming -konseptia on testattu muutamassa teatterissa pääkaupunkiseudulla ja se on selvästi herättänyt kuluttajien kiinnostuksen. Kokemus pelata elokuvasalin isolla kankaalla yhdessä kavereiden kanssa on saanut hyvää palautetta,” kertoo Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

Lisätietoja: Big Screen Gaming