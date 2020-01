Biila ostaa ohjelmistotalo Ninjamin

Biila lyhyesti:

Biila tekee elämästä autojen kanssa helpompaa digitalisoimalla palveluita. Biila Go kokoaa yhteen auton siirron tarvitsijat ja liikkuvat ihmiset. Biila Care kutsuu auton huoltoon ja tarjoaa autoilijalle kaikki hänen autolleen tarvitsemansa palvelut yhden sovelluksen kautta.

Biilalla on toimistot Vantaalla, Oulussa ja Tukholmassa. Yritys työllistää nykyisin 18 henkilöä, ja Biila Go -palvelussa rekisteröityneitä kuljettajia on yli 3000. Biilan asiakkaita ovat autoalan toimijat kuten, K Caara, LeasePlan, Rinta-Joupin Autoliike ja Suomen Autokauppa.

Ninjami lyhyesti:

Ninjami Oy on Suomessa Kempeleessä toimiva ohjelmistotalo, jolla on toimintaa tytäryhtiönsä Ninjami Ab:n kautta Ruotsissa Malmössä ja Borlängessä. Ninjami muodostuu kymmenestä kovasta designin ja koodin tekijästä. Ninjami on ollut mukana rakentamassa useiden kasvavien ja menestyvien yritysten ohjelmistoratkaisuja, kuten Biila, Kaski, Kiertonet, Inwell, Cloqqa ja Autolle.com.