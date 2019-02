Biljardiammattilainen solmi jättimäisen 5-numeroisen jättisopimuksen

Vuoden biljardipelaajaksi valittu Kim Laaksonen on tehnyt pääsponsorisopimuksen Maponin kanssa.

Biljardiammattilainen Kim Laaksonen, 26, aloitti biljardiharrastuksensa jo nuorena äitinsä biljardikahvilassa. Innostus muuttui intohimoksi, ja jopa koulut jäivät kesken biljardin viedessä mukanaan. "Muistan elävästi, kuinka 17-vuotiaana voitin Finnish Open -kilpailuissa erään ulkomaalaisen sen hetkisen listaykkösen. Sen jälkeen palo lajiin kasvoi vain kasvamistaan", muistelee Kim Laaksonen. Laaksonen on toiminut täyspäiväisenä biljardiammattilaisena reilut kaksi vuotta.



Laaksosen biljardiuran alku oli jokseenkin haasteellinen. Ennen ensimmäisiä sponsorisopimuksiaan, hän ei taloudellisista syistä pystynyt juurikaan kilpailemaan. Viime vuosina Laaksosen ura on lähtenyt nousukiitoon ja tulevaisuus näyttää lupaavalta. Laaksonen kertoo, että biljardiammattilaiselle terveellinen ruokavalio, säännöllinen urheilu ja henkinen hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Itse biljardin treenaaminen ja muu oheisharjoittelu käyvät kokopäivätyöstä.



Kim Laaksonen saavutti tuplamestaruuden SM-kilpailuissa tammikuussa 2019 voittaessaan SM-kultaa sekä 8-pallossa, että 10-pallossa. Mitalisijoja on kertynyt lukuisia jo aiemminkin. Laaksosen lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu Pohjoismaiden ja Euroopan mestaruuskilpailut, sekä Euro Tour - ja US Open -kilpailut. Ulkomailla kilpaileminen vaatii kuitenkin paljon matkustelua ja rahaa.



Vuoden biljardipelaajaksi valittu Kim Laaksonen on vastikään solminut monivuotisen pääyhteistyösopimuksen Maponin kanssa. Sponsorisopimus mahdollistaa Laaksoselle erityisen hyvät mahdollisuudet tavoitella unelmiaan ja keskittyä pelaamiseen. "Kuin kivi olisi vierinyt harteilta. Tämä turvaa taloudellista toimeentuloa ja mahdollistaa entistä enemmän varsinkin ulkomailla kilpailemista", Kim kommentoi ja jatkaa, "Ilman sponsorisopimuksia olisi mahdotonta pelata ammatikseen ja tähdätä maailman parhaaksi pelaajaksi. Nyt saan keskittyä rauhassa harjoitteluun ja pelaamiseen"



Jani Asunmaa on seurannut Laaksosen otteita viimeisen vuoden verran ja on vakuuttunut siitä, että tässä on Suomen seuraava huippu-urheilija. "Kim on osoittanut erinomaista voitontahtoa ja urheilullisuutta. Lyhyen neuvottelun jälkeen Kimin kanssa, olin valmis panostamaan 5-numeroisen summan häneen. Olen varma, että yhteinen matkamme tulee olemaan loistava! Maponin matkassa on hyvä olla", kommentoi Jani Asunmaa. Mapon on kalustonhallinnan ja työaikaseurannan edelläkävijä, jolla on sama tavoite kuin Laaksosella: olla maailman paras siinä, mitä tekee!