Billnäsin ruukkiin vaeltavat sekä ihmiset että kalat

Uusia vuokra-asuntoja Siuntion aseman läheisyyteen 8.2.2021 09:30:57 EET | Tiedote

Rantarata halkoo Siuntion kuntakeskusta ja monet siuntiolaiset käyttävät HSL-junayhteyttä päivittäin työmatkaansa tai muuhun asiointiin pääkaupunkiseudulle. Kuntakeskuksen lähialueen asukkaiden lisäksi junaan nousevat myös haja-asutusalueelta ja naapurikunnista töihin kulkevat. Junan käytön ja liityntäliikenteen ennakoidaan tulevaisuudessa lisääntyvän ja liityntäpysäköinnin laajentaminen onkin mukana asema-alueen kehittämisprojektissa. Siuntion kunnan ja Väylän suunnitteluvaiheessa olevan projektin kokonaiskustannusarvio on n. 19 milj. euroa. Esiselvitys on valmistunut ja Väylän kanssa on alustavasti sovittu siirtymisestä toteutussuunnitteluun. Kunnassa on varattu määrärahaa suunnittelun jatkamiseen. Loppukesästä Siuntion aseman käyttäjien määrän arvioidaan lisääntyvän entisestään, kun kuntakeskukseen rakenteilla olevat kaksi vuokrakerrostaloa valmistuvat. Asuntosäätiön rakennuttamiin kerrostaloihin tulee yhteensä 50 asuntoa, kooltaan 37 m²:n yksiöstä 75 m²:n neliöön. Talojen rakentami