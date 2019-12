Bio-Oil hellii ihoa raskausaikana ja minimoi raskausarpien näkymisen

Bio-Oilin Erikoisihonhoitoöljy on Suomen myydyin raskausarpituote

Raskauden edetessä keho laajenee nopeammin kuin sitä peittävä iho, mikä aiheuttaa valtaosalle odottajista repeytymiä verinahassa eli dermiksessä, ja muodostaa ihon pinnalle raskausarpia. Raskausarpia voi muodostua myös nuoruusiän kasvupyrähdyksissä sekä nopeassa painonnousussa. Ihotyyppi, ikä, ruokavalio ja ihon kosteustasapaino vaikuttavat raskausarpien muodostumiseen.

Raskauden aikana vatsan kasvu on vilkkainta toisesta kolmanneksesta lähtien. Tällöin öljypohjainen Bio-Oil hemmottelee ihoa, jolta vaaditaan noiden tärkeiden kuukausien aikana paljon joustavuutta ja mukautuvuutta. Bio-Oil pitää ihon kosteutettuna ja kimmoisana, jolloin ihon sidekudos ei venyessään repeä yhtä helposti kuin ilman kosteutusta.

Bio-Oilia käytetään erityisesti alueille, joille raskausarpia muodostuu helposti, eli vatsalle, rinnoille, alaselkään, lantiolle, pakaroille ja reisille. Raskausarvet ovat pysyviä, mutta raskausarpien pigmentaatiota ja ihon rakennemuutosta voidaan saada häivytettyä ihon normaalia kuntoa parantamalla. Bio-Oil on turvallinen tuote raskaana olevalle, sillä sen jokaisen ainesosan toksikologinen profiili, kemiallinen rakenne, määrä ja päivittäisen altistumisen kokonaistaso on arvioitu ja todettu turvallisiksi raskauden aikana.

Koostumus maksimoi ihon elastisuutta

Bio-Oilin pohjan muodostaa mineraaliöljy, joka pehmentää, silottaa ja kosteuttaa ihoa. Miellyttävä sileä tuntu säilyy, sillä öljy jättää ihon pintaan suojaavan kerroksen. Se vähentää veden haihtumista iholta ja auttaa ylläpitämään ihon normaalia kosteustasapainoa. Bio-Oilissa käytetään korkeinta, farmaseuttista laatua olevaa mineraaliöljyä.

Bio-Oilin mullistava PurCellin Oil -ainesosa tekee koostumuksen kevyeksi ja rasvattoman tuntuiseksi ja varmistaa, että Bio-Oilin sisältämien vitamiinien ja kasviuutteiden hyödylliset ainesosat pääsevät imeytymään. A-vitamiini edistää kollageenin muodostumista sekä edesauttaa ihon uusiutumista ja E-vitamiini puolestaan lisää ihon kosteustasapainoa. Miellyttävät kehäkukka-, laventeli-, kamomilla-, ja rosmariiniöljyt hoitavat, rauhoittavat ja suojaavat ihoa. Bio-Oilin sisältämistä ainesosista mikään ei ole eläinperäinen.

Bio-Oil on maailman johtava tuote arpien ja raskausarpien hoitoon. Se sopii herkälle, ikääntyvälle ja kuivuneelle iholle. Bio-Oil on kehitetty Etelä-Afrikassa 32 vuotta sitten. Vuonna 2002 maailmanlaajuisesti lanseerattu Bio Oil on voittanut 309 ihonhoitopalkintoa, ja se on noussut myydyimmäksi arpien ja raskausarpien hoitotuotteeksi 23 maassa.*

Bio-Oil Erikoisihonhoitoöljy

Koko: 60 ml, 120 ml ja 200 ml

Hinta n. 9,90–29,00

*Kliiniset tutkimukset sekä huomionosoitukset: www.bio-oil.com

Myyntipaikat: Saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista, tavarataloista ja apteekeista.