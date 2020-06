Bio-Rad lisää Platelia SARS-Cov-2 Total Ab -vasta-ainetestin valmistusmääriä merkittävästi – testin diagnostinen tarkkuus yli 99% ja diagnostinen herkkyys 100%

Maailmanlaajuinen, johtava biotieteiden tutkimuksen ja kliinisten diagnostiikkatuotteiden kehittäjä ja valmistaja Bio-Rad Laboratories on lisännyt Platelia SARS-Cov-2 Total Ab -vasta-ainetestien valmistusta merkittävästi. Testi perustuu verinäytteestä tutkittaviin vasta-aineisiin, jotka auttavat määrittämään, onko henkilöllä vasta-aineita SARS-CoV-2-virukselle, joka on covid-19-taudin aiheuttava virus.

Bio-Rad aloitti vasta-ainetestin kaupallisen valmistuksen huhtikuun lopussa. Tämän jälkeen Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA myönsi testille hätäkäyttöluvan (EUA), ensimmäisenä kaikkia kolmea vasta-ainetta jäljittävälle testille. Platelia SARS-CoV-2 Total Ab -testi täyttää eurooppalaisen CE-merkinnän vaatimukset. Pariisin Centre National de Référence on lisännyt testin viralliseen serologisten testien luetteloon, joita Ranskan hallitus suosittelee käytettäväksi SARS-CoV-2-viruksen määrittämiseksi.

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab -testi voi auttaa lääkäreitä tunnistamaan, onko henkilö saanut SARS-CoV-2-tartunnan ja onko hänelle kehittynyt immuunivaste virusta vastaan. Testi jäljittää IgG-, IgM- ja IgA-vasta-aineita, ja näyttää olevan luotettavampi kuin yksittäisen vasta-aineen määrittämiseen perustuva testi.

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab -testin kliinisessä arvioinnissa todettiin sen kliinisen tarkkuuden olevan 99% ja kliinisen herkkyyden jopa 100%.* (50 potilaan testaus 127 näytteellä kahdeksan päivää oireiden alkamisen jälkeen) Testin tarkkuus on korkea, sillä ristireaktioita muita häiriötekijöitä ja koronaviruksia (ei SARS-CoV-2) vastaan ei tutkimuksessa havaittu.

Laaja vasta-ainetestaus voi antaa täsmällisemmän kuvan tartuntojen määrästä ja immuniteetista väestössä. Tieto epidemian levinneisyydestä auttaisi terveysviranomaisia määrittämään sopivia rajoitustoimia sekä hallitsemaan paremmin mahdollista covid-19-taudin toista aaltoa.

– Tuomme markkinoille Platelia SARS-CoV-2- Total Ab- testimme tukemaan covid-19-diagnosointia ja väestönseulontaa, kertoo Bio-Radin varatoimitusjohtaja Dara Wright.

– Bio-Radin kokonaisvaltainen testi mahdollistaa vasta-aineiden jäljittämisen jo kahdeksan päivää oireiden alkamisen jälkeen, hän jatkaa.

Platelia SARS-CoV-2 Total Ab -testin tulos voidaan analysoida joko manuaalisesti tai automaattisesti immunomäärityslaitteissa, kuten Bio-Radin EVOLIS-järjestelmässä. EVOLIS-järjestelmällä on korkea suorituskyky prosessoinnissa ja näytteiden jäljitettävyydessä. Bio-Rad tarjoaa laajan tuotevalikoiman covid-19-diagnostiikan seulontaan, testitulosten vahvistamiseen, seurantaan sekä hoitoon. Lisäksi Bio-Rad tukee osaltaan covid-19-rokotteiden kehitystyötä.

Bio-Radilla on laaja valikoima reaaliaikaisia PCR-testejä sekä Droplet Digital PCR-testejä, jotka tarjoavat ensiluokkaisen herkkyyden ja tarkkuuden diagnostiikkaan.

Englanninkielistä lisätietoa covid-19-taudin torjuntaan käytetyistä Bio-Radin tuotteista löydät kotisivuilta sekä uutishuoneesta.

