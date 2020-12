BioEnergo Oy:n Poriin suunnitteleman biokonversiolaitoksen rakentamisen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän BioEnergo Oy:n Poriin suunnittelemaa biokonversiolaitoksen rakentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Poriin rakennetaan biokonversiolaitos, jossa jalostetaan sahanpurusta ja puuhakkeesta toisen sukupolven bioetanolia ja nesteytettyä biokaasua. Prosessissa syntyvä ligniini kuivataan ja poltetaan Porin Prosessivoima Oy:n biovoimalaitoksessa tai toimitetaan poltettavaksi muille kiinteää biopolttoainetta käyttäville voima- ja lämpölaitoksille.

Vaihtoehto 2 (VE2): Vaihtoehtoon 1 verrattuna prosessissa syntyvä ligniini kuivataan ja granuloidaan myytäviksi tuotteiksi ja poltettavaksi.

Suunniteltu laitos pystyy käsittelemään 200 000 kuiva-ainetonnia raaka-ainetta vuodessa. Laitoksella käytettävä raaka-aine, sahanpuru ja puuhake, hankitaan pääosin noin 200 km säteellä olevilta sahoilta. Laitoksen tuotanto on noin 63 000 m3 toisen sukupolven bioetanolia, 78 000 tonnia ligniiniä ja 130 GWh (22 000 t) biokaasua vuodessa. Sivutuotteina syntyy hiilidioksidia (CO 2 ) sekä biokaasulaitoksen lietettä. Sivutuotteet voidaan hyödyntää sellaisenaan tai jatkojalostettuna.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti vesi- ja ilmapäästöistä

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pintavesiin, vaikutukset ilmaan ja ilmastoon, mukaan lukien hajuvaikutukset, vaikutukset liikenteeseen sekä vaikutukset luontoarvoihin ja luonnonvaroihin. Sen sijaan toiminnan vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, maahan ja maaperään, pohjaveteen tai toiminnan pöly- ja meluvaikutukset eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi.

Ligniinin kuivauksen ja granuloinnin vuoksi VE2 vaihtoehdossa syntyy enemmän pölypäästöjä ja suuremman energiankäytön myötä myös enemmän kasvihuonepäästöjä. Lisäksi VE2 mukaisessa toiminnassa syntyy haihtuvien yhdisteiden päästöjä, joita VE1:ssä ei synny. Liikenteen määrä on hieman suurempi vaihtoehdossa VE2, mutta ero vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävä. Vaihtoehdossa VE2 tuotannossa syntyvä ligniini saadaan paremmin hyötykäyttöön, mm. korvaamaan fossiilisia raaka-aineita asfaltin valmistuksessa, joten vaihtoehdon ekotehokkuus on parempi. Tämä kuitenkin edellyttää, että granuloitavalle ligniinille on olemassa käyttökohteita ja kysyntää. Molemmat vaihtoehdot ovat kuitenkin toteuttamiskelpoisia.

YVA-selostuksessa esitettyihin vaikutusarviointeihin jää kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka edellyttävät täydentämistä. Erityisesti laitoksen jätevesivaikutuksiin sisältyy riskejä, jotka edellyttävät tarkempaa arviointia ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. Hankevaihtoehdoilla ei ole tältä osin eroa.

Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen ympäristölupakäsittelyssä tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan jätevesipäästöt ja niiden vaikutukset sekä jätevesien käsittelytavat. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten hajuhaittojen hallintaan.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/bioenergoYVA

Lisätietoja:

Erika Liesegang, puh. 0295 023 051