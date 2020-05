BIOGEN TUKEE PELASTAKAA LAPSET RY:TÄ KORONAVIRUKSEN SEURAUKSIA HELPOTTAVASSA TYÖSSÄ 22 000 EUROLLA

Biogen

Biogen on maailman johtava aivoterveyden asiantuntija. Yhtiö on yksi maailman ensimmäisistä bioteknologiayrityksistä, jonka perustivat Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray ja Nobel-palkinnon voittajat Walter Gilbert ja Phillip Sharp vuonna 1978. Viimeisen vuosikymmenen aikana Biogen on johtanut innovatiivista tieteellistä tutkimusta, jonka tavoitteena on nujertaa vakavat neurologiset sairaudet.

MS-tauti, Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) vaikuttavat miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Monet ihmiset kärsivät myös harvinaisemmista sairauksista, kuten spinaalisesta lihasatrofiasta (SMA) tai progressiivisesta supranukleaarisesta halvauksesta (PSP).

Biogenin säätiö

Biogenin säätiö tukee lapsiperheitä kaikissa niissä maissa, joissa Biogen toimii. Säätiö pyrkii siihen, että kaikilla lapsilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen perhetaustasta riippumatta.