Biokaasulaitos elintarviketehtaan yhteydessä on pk-yritykselle valtava investointi kiertotalouteen – ja tulevaisuuden kilpailukykyyn

Jalotofua valmistava Oy Soya Ab rakennuttaa biokaasulaitoksen tehtaansa yhteyteen Raaseporissa. Maaliskuussa käynnistyvä rakennushanke on elintarviketeollisuudessa ainutlaatuinen panostus kiertotalouteen. Se auttaa yritystä varautumaan kasviproteiinin kulutuksen kasvuun.

Omalla tontilla sijaitseva biokaasulaitos, joka hyödyntää tehtaan sivuvirtoja ja tuottaa niistä energiaa takaisin tehtaan hyödynnettäväksi on ainoa laatuaan. Tähän asti biokaasua on yleensä tuotettu isommissa yksiköissä tai maatiloilla. Hanke avaa myös uudet markkinat biokaasulaitoksia toimittaville yrityksille.



Noin miljoonan euron investointi vastaa noin neljännestä yrityksen liikevaihdosta, joten alkuvaiheessa riskien kantamiseen tarvitaan kumppani. Investoinnin takaisinmaksuaika on 10-12 vuotta, mutta tehdas pyrkii samalla energiaomavaraiseksi.



Tulevaisuudessa laitos tuottaa merkittävää taloudellista hyötyä. Biokaasulaitoksen on määrä tuottaa 2200 MWh energiaa vuosittain, mutta tehtaan tämänhetkinen tarve on siitä vasta noin puolet.



Energiaomavaraisuus ja vastuullisuus takaavat kilpailukyvyn



Oy Soya Ab:n tavoite on kolminkertaistaa tuotannon volyymi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Koska kasviproteiinin kysyntä on vielä verrattain pientä, vähäisetkin muutokset kuluttajien ruokavaliossa vaikuttavat toimialan yritysten tuotantomääriin. Globaaleilla markkinoilla kilpailu on kuitenkin kovaa.



Vastuullinen liiketoiminta on ainoa keino pysyä mukana kilpailussa jatkossakin, arvioi tofun valmistuksen markkinajohtaja Suomessa.



- Suomalainen yritys ei pysty kilpailemaan volyymillä, laatu ja vastuullisuus ratkaisevat. Olemme tienraivaajia tässäkin asiassa, sanoo Oy Soya Ab:n kaupallinen johtaja ja osakas Jouko Riihimäki.



Biokaasulaitos hyödyntää tuotannosta väistämättä aiheutuvaa hävikkiä hyödyntämällä raaka-aineita mahdollisimman paljon. Siten se vähentää ympäristökuormitusta, joten se on konkreettinen ilmastoteko.



Kumppanuusmallilla hallitaan riskejä



Biokaasulaitoksen rakentaminen ei ollut itsestäänselvä päätös, koska energiantuotanto ei ole Oy Soya Ab:n ydinliiketoimintaa ja liian iso hanke voisi vaarantaa kannattavuuden.



- Energiaa palveluna -malli mahdollistaa biokaasun hyödyntämisen myös pk-yritykselle pienemmillä riskeillä, sanoo palveluratkaisun toimittaja One1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Kallio.



Sopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2021 Oy Soya Ab:n ja One1 Oy:n välillä. Laitoksen toimittaa Sauter Biogas Finland. Rakentaminen alkaa maaliskuussa.