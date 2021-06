Biosentrisiä valaistusjärjestelmiä kehittävä BrainLit kerää 12,5 miljoonaa uutta pääomaa ja panostaa suomalaiseen osaamiseen

Jaa

Vauhdilla kansainvälistyvä, biosentrisen valaistuksen uranuurtaja BrainLit, rakentaa suomalaisella osaamisella konseptia kansainvälisille urheilumarkkinoille. Yhtiö on kerännyt 12,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa osakeannilla.

BrainLit toteuttaa Vierumäen urheiluopiston kanssa tutkimuksen valon vaikutuksesta suoritukseen ja siitä palautumiseen. Tutkimus on keskeisessä roolissa, kun Suomessa kehitetään ainutlaatuista, henkilökohtaiseen valontarpeeseen perustuvaa palautumisen konseptia urheilijoille.

Jokerit Hockey, Tappara ja Ilves Hockey ovat panostaneet BrainLitin avulla urheilijoiden hyvinvointiin ja olosuhteisiin merkittävästi. Ne ovat luoneet tällä toiminnalleen merkittävää kilpailuetua, muun muassa urheilijoiden nopeamman palautumisen myötä. Yhteistyön takana on BrainLit Finland Oy, joka vastaa urhelijaratkaisujen lanseeraamisesta kansainvälisesti.



– Onnistunut sijoituskierros vahvistaa entisestään BrainLit Finland Oy:n mahdollisuuksia panostaa tunnettuuden rakentamiseen kotimaassa, sekä urheilijakonseptin lanseeraamiseen kansainvälisesti. Haluamme vahvistaa Suomen asemaa urheiluliiketoiminnan pääasemapaikkana, kertoo BrainLit AB:n toimitusjohtaja Niclas Olsson.



– Suomessa on rakennettu valaistusjärjestelmien markkinointiin kumppanijärjestelmä, joka toimii nyt kaupallistamisen liiketoimintamallina globaalisti. Uuden pääoman avulla kasvatetaan paikallisesti tiimiä, sekä tuetaan yhä vahvemmin Suomessa toimivien liiketoimintakumppaneiden, Kauko Oy:n, sekä 4Business Oy:n toimintaa. Lähdemme skaalaamaan toimintamalliamme globaalisti yhdessä kumppaneidemme kanssa, kertoo BrainLit Finland Oy:n toimitusjohtaja Kalle Söderholm.

* *

Tietoa yrityksestä ja sijoittajakierroksesta:

Brainlit AB on Tord Wingren, yksi Bluetooth teknologian kehittäjistä, perusti BrainLitin vuonna 2012 tunnettuun yliopistokaupunkiin Lundiin. Imitoimalla luonnonvaloa ja mukauttamalla sitä yksilön tarpeisiin sisätiloissa, BrainLit luo terveellisen ympäristön ihmiselle. Tänään, yritys on luonut biocentrisen ympäristön yli 10.000 työntekijälle ympäri maailmaa. BrainLit työllistää tällä hetkellä 25 työntekijää Lundissa sekä tytäryhtiöt New Yorkissa ja Suomessa ja yrityksen tavoitteena on kasvu. BioCentric Lighting™ on yrityksen ratkaisun pohja, perustuen vahvasti tieteellisiin tutkimuksiin sekä moniin patentteihin. Parantaa ihmisten elämää Biocentrisen valon avulla on pitkäaikainen tavoitteemme. www.brainlit.com

Brainlit Finland Oy BrainLit Finland Oy on maaliskuussa 2020 perustettu yritys, jonka visiona on optimoida urheilijoiden suorituskykyä valaistuksen avulla. Yritys on ruotsalaisen valoteknologian innovaatiojohtajan BrainLit AB:n tytäryhtiö. Emoyhtiö on kehittänyt globaalisti uniikin, patentoidun luonnonmukaisen valaistusjärjestelmän, joka jäljittelee päivänvaloa terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Valaistusjärjestelmän avulla sisätiloihin saadaan tuotettua biosentrinen valaistus, joka mukailee mahdollisimman paljon luonnollista valoa.

Sijoituksen myötä BrainLit AB haluaa myös selkeyttää omaa konsernirakennettaan, joten BrainLit AB:sta tulee samalla BrainLit Finland Oy:n 100 prosenttinen omistaja. Rahoitus mahdollistaa nopeamman kansainvälistymisen, sekä vahvemman tukemisen nykymarkkinoille.

Suurimmat sijoittajat olivat yrittäjä Gustaf Ramel, Dan Olofssonin Danir-yhtiö sekä Sinch, jota johtaa Björn Zethraeus – yksi Tukholman CLX Networksin perustajista. Yhtiön kansainvälisiä asiakkaita ovat mm. tilintarkastusjätti EY, Sony, Swedbank sekä useat muut suuryhtiöt.