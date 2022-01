Biotalouden startup Montinutra vaihtaa toimitusjohtajaa

Montinutra

Montinutra on tuotekehitys- ja tuotantoyhtiö, jonka tavoitteena on muuntaa metsäteollisuuden sivuvirtoja arvokkaiksi bioaktiivisiksi ainesosiksi kosmetiikka-, elintarvike- sekä lääketeollisuudelle käyttäen skaalautuvaa teknologiaamme. Terveysvaikutteinen tuotteemme Qusitol® perustuu vahvaan yliopistotutkimukseen ja on patentoitu suurimmassa osassa pohjoista pallonpuoliskoa. Montinutra on suomalainen osakeyhtiö.

