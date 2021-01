Bitcoin-historioitsija Elias Ahosen 500-sivuinen "Kryptovaluutan Historia" on Kalevalan Inspiroima

Samalla kuin kryptovaluuttojen arvo lähenee biljoonaa Euroa tällä viikolla, suomalais-kanadalainen kirjailija kertoo alan uskomattoman historian englanninkielisessä BLOCKLAND: 21 Stories of Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency kirjassa.

12.1.2021 TURKU

Elias Ahosen teos selittää kryptovaluutta-mailman alkuperän, historian, kulttuurin, legendat ja anekdootit. 492-sivuisen kirjan 21:ssä luvussa tarkastellaan blockchain-ilmiön eri ominaisuuksia. Mukaan kuuluu ’Bitcoin louhinnan’ ja ICO-kuplan kehityksiä, Bitcoinin ideologinen perusta, sen siteet pimeän verkon huume-markkinoille, ja myös miljardien eurojen virtuaalirahavarkaudet.

“Kryptovaluuttaan liittyvät tarinat ovat niin kaukana jokapäiväisestä elämästä, että ne ovat kuin mytologiaa jo kauan unohdetusta aikakaudesta. Uppouduttuani tähän maailmaan lähes vuosikymmeneksi, aloin samastua kaimani Elias Lönrothin runon-keräys matkoihin. BLOCKLAND esittelee kulttuurisesti monimuotoisen globaalin liikkeen historian yhtenäisessä tarinassa, jota on vaikea uskoa todeksi. Kirjassa on lukujen teemohin viittaavaa taidetta, mukaan luettuna eräitä Akseli Gallen-Kallelan maalauksia. Kirjoitus prosessin kautta olen myös löytänyt omat juureni Suomesta.” – Elias Ahonen

Kovakantinen ja eBook versio ovat nyt saatavilla Amazonissa ja suoraan kirjailijalta www.cryptonumist.com sivustolla. Kansikuva ’Bitcoin Enkeli’ on englantilaisen taiteilijan, Trevor Jonesin maalaama ja symboloi kuinka moni Bitcoin-harrastaja näkee kryptovaluutan eräänlaisena pelastajana. Blockland julkaistiin 3. tammikuuta.

“100-prosenttsesti vuoristorata, Blockland onnistuu hämmästyttävällä tavalla sekä mytologisoimaan, että selittämään kryptovaluuttateollisuuden nykytilan ... Vaikka kirjan kaikki tarinat ovatkin totta, metaforan ja allegorian käyttö osoittaa, miten taianomaisen ja epätodennäköisen polun kryptovaluutta on kulkenut.” – Cointelegraph.com, 2020

Kirjailijasta

Blockland on Elias Ahosen toinen kirja. Ensimmainen kirja, 286-sivuinen Encyclopedia of Physical Bitcoins and Crypto-Currencies eli ‘Fyysisten Bitcoinien Tietosanakirja,’ oli lontoolaisen Dr. Matthew Ripponin kanssa 2016 julkaistu yhteisteos, joka tutki kryptovaluutta-harrastajien kulttuuria ja arvoja analysoimalla kolikkojen symboliikkaa. Kirjan ilmestymisen jälkeen Ahonen on toiminut miljoonan arvoisien Bitcoin-aiheisten taideteoksien välittäjänä, ja perustamansa kryptovaluutta-konsulttiyrityksen puitteissa Bitcoin-kuumeen keskellä. Hän on toiminut alalla vuodesta 2013.

“Ahonen vie [lukijan] erittäin yksityiskohtaisessa fyysisien Bitcoinien luettelossaan matkalle… näin vahvistaen paikkansa yhtenä ensimmäisistä ’bitcoin-historioitsijoista’” – Bitcoin.com, 2017

Elias muutti Suomesta Kanadaan 7-vuotiaana. Hänellä on valtiotieteiden kandidaattin tutkinto Wilfrid Laurier-yliopistosta (Waterloo, Ontario, Kanada). Hän palasi Suomeen pandemian alkaessa asuttuaan 20 vuoden ajan Kanadassa, Etelä-afrikassa, Thaimaassa, Saksassa, ja Kiinassa. Parhaillaan Elias opiskelee kansainvälisen oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistossa.

Elias voi lähettää arvostelukopioita, ja ottaa haastattelupyyntöjä vastaan.