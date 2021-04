Blaa® on nyt hiilineutraali vaate

Jaa

Kotimainen koko perheen laadukas vaatemerkki Blaa® julkisti vuoden 2020 vastuullisuusraporttinsa ja aloitti yhteistyön suomalaisen Green Carbonin kanssa. Blaa® on tunnettu iloisista ja värikkäistä lastenvaatteista sekä mukavista, hyvin istuvista ja ajattomista naistenvaatteistaan.

Vastuullisuusraportissa esitellään kattavasti koko toiminnan tuotannolliset, taloudelliset ja sosiaaliset vastuut sekä toiminnan hiilidioksidipäästöt.



”Olemme ottaneet ympäristöasiat aina vakavasti. Olemme valmistuttaneet tuotteemme alusta lähtien ekologisuus ja eettisyys edellä. Mahdollisimman lähellä, ekologisista materiaaleista sekä turvallisissa työoloissa, työntekijöiden eduista tinkimättä. Tuotannosta ja kuljetuksesta syntyy silti aina päästöjä ja olemmekin erityisen ylpeitä siitä, että voimme nyt kotimaiseen luontoon panostamalla kompensoida aiheuttamamme hiilijalanjäljen”, kertoo Minna Linna, Blaan perustaja ja pääsuunnittelija.



Ennaltaehkäisevän tuotantosuunnittelun ja hiilikompensoitujen kuljetusten jälkeen Blaan hiilijalanjälki on 2020 -vuodelta 78tn, joka nyt kompensoidaan kasvattamalla suomalaista metsää. Green Carbonin auditoitujen metsälannoitusten tavoitteena on tuottaa vuonna 2020 yhteensä 10 000 tn päästökompensaatioyksiköitä, joilla myös Blaa® kompensoi 2020-vuoden hiilijalanjäljen täysin luonnonmukaisesti.



Green Carbon Oy:n toimitusjohtaja Matti Toivonen: ”Vastuullisesti toimivat yritykset ja organisaatiot hankkivat vain todennettujen hiilensidontaprojektien kautta saatuja päästö- yksiköitä. On ollut hienoa päästä rakentamaan yhteistyötä Blaan kanssa, jolle vastuullisuuden lisäksi myös kotimaisuus on tärkeä arvo. Jaamme heidän kanssaan saman arvopohjan ja niille perustuksille on hyvä alkaa rakentamaan yhdessä kestävämpää maailmaa.”



Yritykset ovat aloittaneet pitkäjänteisen yhteistyön, jonka tavoitteena on suomalaisen metsän hyödyntäminen hiilinieluina ja ilmastoystävällisten toimintamallien löytäminen.



Blaa:n vastuullisuusraportin kokonaisuudessaan löydät täältä:



https://www.blaa.fi/files/download/Vastuullisuusraportti%202020.pdf