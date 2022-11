Black Friday saa suomalaiset kodinkoneostoksille

Black Friday näkyy S-Pankin korttimaksuissa selvästi. S-Etukortti Visojen credit- eli luottopuolella maksettiin ostoksia viime vuoden Black Fridayna 26.11.2021 lähes kaksinkertaisesti muihin vuoden 2021 perjantaipäiviin verrattuna.

”Black Friday näkyy voimakkaammin luotolla kuin debit-puolella tehdyissä ostoksissa. Luottopuolella maksaminen onkin järkevää, sillä silloin ostoksille saa turvaa mahdollisissa ongelmatilanteissa ja tarvittaessa myös joustoa maksuaikatauluun”, kertoo S-Pankin korttien tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell.

Suosituimpia tuotteita vuoden 2021 Black Fridayna olivat kodinkoneet ja elektroniikka, joita ostettiin euroissa mitattuna lähes kuusinkertaisesti vuoden 2021 muihin perjantaihin verrattuna. Vaatekaupoissa, urheiluvälineliikkeissä ja huonekalu-, sisustus- ja remontointiliikkeissä luottokorttia käytettiin kolme kertaa normiperjantain verran.

Vuoden 2020 Black Friday ei aiheuttanut piikkiä matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden korttimaksuihin heikon koronatilanteen vuoksi, mutta vuonna 2021 matkoja ostettiin jälleen aktiivisesti, lähes nelinkertaisesti muihin perjantaihin verrattuna.

Matkatoimistojen ja lentoyhtiöiden osalta myynti on S-Pankin korttidatan perusteella ollut myös koko vuoden 2022 ajan edellisvuotta vilkkaampaa, mutta tahti on hieman rauhoittunut kevään ja kesän piikeistä syksyä kohti.

”Eläminen on tämän vuoden aikana kallistunut inflaation myötä. On mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako tämä Black Friday -ostoksiin esimerkiksi niin, että ostokset keskittyvät enemmän välttämättömyyksiin vai onko ostoslista edellisvuosien kaltainen”, Lundell pohtii.

Monet suosivat Black Fridayn aikaan verkkokauppoja, missä tuotteiden vertailu on helppoa. Verkkoshoppailun suosio onkin kasvussa, sillä verkko-ostojen määrä kaikista kappalemääräisistä S-Etukortti Visoilla tehdyistä ostotapahtumista on noussut 44 prosenttia vuodessa.

Tänä vuonna Black Friday osuu perjantaille 25.11.

Kortin käyttötiedot perustuvat S-Pankin S-Etukortti Visoilla tehtyihin maksuihin 1.1.2021–31.10.2022. Yksittäisen käyttäjän tiedot ei ole tunnistettavissa tilastosta. S-Pankin asiakkailla on käytössään 2,7 miljoonaa S-Etukortti Visaa ja joka kymmenes suomalaisella pankkikortilla tehty ostos maksetaan S-Pankin kortilla. Tuoteryhmät on koostettu korttitapahtumien MCC-toimialakoodien (Merchant Category Code) perusteella. Kortin käyttötietojen käsittelyperuste on S-Pankin oikeutettu etu. Lisätietoja henkilötietojen käytöstä löydät osoitteesta s-pankki.fi/tietosuoja.