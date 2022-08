Black Midi ja Mdou Moctar esiintyvät Flow Festivalilla

Englantilainen Black Midi saapuu täydentämään Flow Festivalin sunnuntain ohjelmistoa. Math-rockia ja post-punkia soittavan bändin kriitikoiden ylistämä ensimmäinen studioalbumi Schlagenheim julkaistiin vuonna 2019 ikonisen Rough Trade Recordsin kautta ja se huomioitiin kotimaassaan muun muassa Mercury-palkintoehdokkuudella. Siitä lähtien Black Midiä on pidetty yhtenä viime vuosien kiehtovimmista rock-bändeistä. Kokoonpanon kolmas albumi Hellfire julkaistiin vastikään ja se on saanut innostuneen vastaanoton niin arvioissa kuin kuuntelijoiden parissa. Räjähtävistä keikoistaan tunnettu bändi tekee Flow’ssa odotetun paluun Suomeen.

Vuoden 2021 Afrique Victime -albumillaan läntisenkin maailman tietoisuuteen noussut virtuoottinen tuaregikitaristi ja lauluntekijä Mdou Moctar on niin ikään lisätty Flow’n sunnuntain esiintyjiin. Mdou Moctar yhdistelee musiikissaan Saharan nykymusiikkia rockiin, höystämällä sitä täysiverisellä noisella ja kenttänauhoituksilla, käsitellen sanoituksissaan kaikkea rakkaudesta uskontoon, naisten oikeuksista epätasa-arvoon ja Länsi-Afrikan hyväksikäyttöön kolonialististen voimien käsissä. Muun muassa The New York Times, Pitchfork ja The Guardian nimesi Afrique Victimen yhdeksi viime vuoden parhaista albumeista ja Nigeristä ponnistava Mdou Moctar yhtyeineen tekeekin parhaillaan nousujohteista uraa hurmaten yleisöjä ympäri maailmaa.

Dhafer Youssef, jonka oli määrä esiintyä festivaalisunnuntaina Balloon 360° -lavalla on valitettavasti joutunut perumaan Flow-keikkansa koronaan sairastumisen vuoksi.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, Jamie xx, Michael Kiwanuka, JARV IS…, Princess Nokia, MØ, Sigrid, Bikini Kill, Freddie Gibbs ja Fred Again..

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

